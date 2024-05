Vicky Martín Berrocal desmiente su ruptura con Enrique Solis con una fotografía juntos

Después de que los rumores de crisis sentimental, incluso de ruptura, entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís azotaron de lleno todos los medios de comunicación nacionales, la pareja ha roto su silencio publicando una imagen juntos con la que desmienten cualquier tipo de especulación. Siguen juntos. Sí. Y así mismo lo ha pregonado ella a los cuatro vientos a través de su perfil de Instagram, colgando un storie en el que podemos verles a los dos con una significativa frase: "Qué bien se está cuando se está bien". Tal y como revelaba en exclusiva 'Vanitatis', la diseñadora no quería una relación seria pero fue inevitable ilusionarse con el hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla. De ahí que al llegar al Real un día después de su novio, y enterarse por varias personas de que horas antes Enrique había tonteado con una conocida influencer sevillana, y con una mujer rubia, fue demasiado para Vicky. La pareja habría protagonizado una fuerte discusión y, a pesar de que lo hablaron y trataron de reconducir la situación, desde entonces nada ha sido igual. Y aunque se les ha visto en alguna ocasión y han hecho algunas escapadas juntos, el desgaste en su relación no ha dejado de aumentar y su distanciamiento ha llegado al punto de que la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' acudió en solitario al Rocío el pasado fin de semana. Pero no se hablaba de una ruptura total... y hasta hoy ninguno de los dos había roto su silencio. Esta semana podíamos ver al empresario y al preguntarle por esta información dejaba claro que no quería hacer ninguna declaración... pues bien, ya sabemos que los dos tortolitos siguen paseando su amor.