La Reina Letizia sigue causando tendencia, esta vez con un traje de chaqueta en color azul

?La Reina Letizia ha acudido este jueves al estreno del documental "La Ciencia de las Mueres de África - Science by Women", basado en la experiencia de las científicas africanas que han pasado por el programa 'Science by Women/Ellas investigan' a lo largo de los 9 años que lleva el proyecto en marcha. De esta manera, la monarca ha sido testigo de este estreno en el que se cuenta la experiencia de las científicas africanas que han pasado por el programa "Science by Women" que fomenta el liderazgo de las mujeres africanas en la investigación científica y la transferencia tecnológica e impulsa la capacidad de los centros de investigación en el propio país. Para esta ocasión, la Reina Letizia ha escogido una combinación clásica, pero muy llamativo debido a su color azul: un dos piezas recto que ha combinado a la perfección con zapatillas de deporte debido a la fractura de la falange proximal del dedo central del pie derecho que sufrió tras un accidente doméstico. La monarca ha apostado por un look de lo más casual, un traje de chaqueta, en el que destacaba la americana recta con un solo botón en color azul, con una blusa en color blanco roto. Un estilismo que se ha convertido en los últimos años en un verdadero fondo de armario ya que lo mismo lo puedes lucir con unos tacones para una ocasión más especial o con unas deportivas como la monarca para darle un toque más casual y cómodo.