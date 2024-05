'El Chatarrero', muy bien acompañado, se queda sin palabras al enterarse de que Carmen Martínez-Bordiú está en Madrid

Apasionado de los toros e incondicional a la feria de San Isidro en Las Ventas, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' no se ha perdido este jueves la corrida de Juan Ortega, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Y como suele ser habitual, lo ha hecho muy bien acompañado por una espectacular mujer que no es la misma con la que la hemos visto ultimamente, aunque evitando comentarios malintencionados nada más ver a las cámaras ha dejado claro que se trata tan solo de una "amiga desde hace muchos años". De lo más bromista, el 'rey de la chatarra' ha bromeado con que pronto pasará de nuevo por el altar: "Bueno, estamos en ello" ha revelado entre risas antes de aclarar que no iba en serio y que su atractiva acompañante no es su nueva pareja. Hablando de amigas, ha llamado la atención que Luismi no asistiese a la celebración el pasado lunes del 81º cumplaños de la baronesa Thyssen -con la que se rumoreó que podría estar ilusionado hace varios meses, tras compartir mesa y mantel en una conocida marisquería de la capital en un par de ocasiones-, pero su ausencia no se debe a ninguna ruptura en su amistad como ha asegurado: "Claro que la he felicitado, como amiga es un diez" ha afirmado. Con quien no ha hablado recientemente es con Carmen Martínez-Bordiú -con la que mantuvo una relación de dos años que acabó en 2015- ya que desconocía que se encontraba en Madrid y se ha enterado por Europa Press. "¿Está aquí? No sé, no la he visto" ha reconocido sorprendido, asegurando que si se encuentra con ella la saludará a pesar de que no le haya avisado de su regreso a España a pesar de que siempre han sido muy amigos y cuando la nieta de Franco rompió con su último novio, Tim McKeague, se rumoreó que podría reconciliarse con 'El Chatarrero'. Algo que a la vista está no ha sucedido, puesto que Luis Miguel disfruta de los toros muy bien acompañado y sin noticias de la socialité.