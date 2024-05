Bárbara Rey sentencia a su hijo Ángel Cristo tras su expulsión de 'Supervivientes': "No me sorprende nada"

La de Bárbara Rey es una de las reacciones más esperadas a la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes' por haberse saltado el perímetro de seguridad y haber permanecido desaparecido durante más de tres horas, poniendo en riesgo su propia integridad y la del equipo del reality. En un primer momento la vedette se mostró desolada por su hijo y, confesando que estaba sufriendo mucho y pasándolo muy mal, pidió a varios colaboradores de diferentes programas de Mediaset que no atacasen demasiado a su hijo. Como reconocía, la imagen que ha dado su hijo no es nueva para ella porque cuando Ángel está agobiado y estalla actía de esa manera, pero es un carácter que ella siempre ha intentado tapar y que hubiese evitado que saliese a la luz pública. De ahí su tristeza al ver la delicada posición en la qe ha quedado el joven. Sin embargo, con el paso de las horas Bárbara ha cambiado de opinión y en conversación con 'TardeAR' se ha mostrado muy dura con su hijo, al que ha deseado que le vaya "muy bien" con Ana Herminia porque si se acaba esta relación tiene claro que Ángel lo va a pasar muy mal. Y asegurando que después de todo lo que ha visto y vivido con su hijo ya no le sorprende nada de él, y que no se puede defender todo lo que ha hecho, ha revelado que su paso por 'Supervivientes' no cambia absolutamente nada y va a seguir "hasta el final" con su demanda contra Ángel. Menos directa se ha mostrado en su reaparición ante las cámaras de Europa Press; "Que me voy, no voy a hablar nada de eso, lo siento por ti que sabes que te aprecio un montón pero no voy a hablar nada. Nada" ha afirmado rotunda ante las preguntas sobre la expulsión de su hijo. Sin embargo, no ha dudado en sentenciarlo y dejar claro, con un gesto irónico y moviendo las manos, que no le ha pillado por sorpresa el comportamiento de Ángel: "Yo en mi vida no me sorprende nada". "No voy a hablar de este tema porque no estoy siguiendo nada porque no, por salud, pero yo creo que estaría saturado" ha añadido, convencida de que conociendo como conoce a su hijo su 'fuga' y 'desaparición' se debieron al agobio que sintió tras su fuerte bronca con Aurah.