Ana de Armas, Phoebe Dynevor, Chloë Grace Moretz... Lluvia de celebrities en Barcelona para el desfile de Louis Vuitton

Noche especial e inolvidable la que van a vivir los apasionados de la moda y Barcelona con el desfile de la firma francesa de alta costura Louis Vuitton en el icónico Parque Güell. Un acontecimiento único que tendrá lugar este jueves y al que asistirán, como no podía ser de otra manera, innumerables celebrities internacionales, convirtiendo por un día a la ciudad española en la capital mundial de la moda. Y aunque todavía faltan horas para la presentación de la colección Crucero 2025 de la emblemática marca, los famosos ya han ido desembarcando en Barcelona y las cámaras de Europa Press han sido testigos de su llegada a uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad condal, situado en pleno Paseo de Gracia. La actriz y modelo estadounidense Chloë Grace Moretz -ex de Brooklyn Beckham-, que aprovechó para hacer turismo con un look informal compuesto por unos sencillo total look vaquero con jeans y cazadora, además de uno de los bolsos más icónicos de Louis Vuitton, la estrella de K-pop Felix Lee, de Straykids; la dos veces nominada al Oscar Cynthia Erivo, o la protagonista de 'Los Bridgerton', Phoeve Dynevor, que intentó pasar desapercibida con gorra y gafas de sol a su llegada al hotel, donde nos regaló su mejor sonrisa. Pero si alguien ha acaparado todas las miradas y los flashes esa ha sido Ana de Armas, que escoltada por varias personas de seguridad hacía su aparición presumiendo de piernas con una minifalda de piel negra. Dispuesta a aprovechar al máximo su paso por Barcelona, la protagonista de 'Blonde' salió a cenar a uno de los restaurantes más afamados de la ciudad, 'Cocina hermanos Torres', que cuenta con 3 estrellas Michelín. De lo más sonriente, y saludando a la prensa con un tímido "hola", la actriz hispano-cubana, que en esta ocasión no está acompañada por su novio, el millonario empresario Paul Boukadakis, abandonó el restaurante y sin hacer declaraciones, puso rumbo de nuevo al hotel para descansar y deslumbrar esta tarde en el desfile.