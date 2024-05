Los Reyes Felipe y Letizia celebran su 20º aniversario de boda

Los Reyes Felipe y Letizia afrontan este miércoles 22 de mayo un día muy especial, puesto que hace 20 años (en 2004) se daban el 'sí quiero' en una jornada que ya forma parte de la historia de nuestro país. Bajo una lluvia torrencial -'novia mojada, novia afortunada' como dice el refranero popular- el entonces Príncipe de Asturias y la asturiana, primera Reina de España sin sangre real y primera española en subir al trono desde el siglo XIX, protagonizaban una romántica boda en la Catedral de la Almudena que fue retransmitida en directo y seguida en vivo por miles de personas que no dudaron en lanzarse a las calles de Madrid y desafiar a la tormenta para felicitar al hijo del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía en el momento más especial de su vida: su enlace con una periodista, 'plebeya', divorciada y según las 'malas lenguas' republicana, de la que estaba enamoradísimo y en la que había encontrado a la mujer de su vida y a una compañera perfecta. ¡Y no se equivocaba! Dos décadas han pasado desde entonces, 20 años en los que han pasado muchísimas cosas y en los que los ahora Reyes se han enfrentado a grandes alegrías, a varias polémicas y a numerosos desafíos de los que han salido airosos, y más reforzados que nunca. Si tuviésemos que elegir 4 momentos memorables que han marcado el matrimonio de Don Felipe y Doña Letizia el primero sería, sin duda, el nacimiento de su primogénita, la Princesa Leonor, el 31 de octubre de 2005, en el Hospital Ruber Internacional. Dos años después de la llegada al mundo de la futura Reina de nuestro país, la felicidad de los entonces Príncipes se completaba al dar la bienvenida a su segunda hija, Sofía, el 29 de abril de 2007. Y hablando de vivencias inolvidables en la vida de sus Majestades, la tercera se produjo el 19 de junio de 2014, cuando Felipe VI fue proclamado Rey tras la abdicación de Don Juan Carlos. Un día tan solemne como especial en el que los Reyes, pletóricos, derrocharon complicidad y gestos de cariño. Un amor que ha sido una constante en su matrimonio, que con el paso de los años -y a pesar de los rumores de crisis a los que se han tenido que enfrentar en varias ocasiones- no ha hecho sino reforzarse y unirse más. Y buena prueba de ello es las imágenes románticas que nos regalan a menudo en sus apariciones públicas. A punto de cumplirse una década de su ascenso al trono, Don Felipe y Doña Letizia han modernizado y fortalecido la institución, tocada por los escándalos del Emérito. Un reinado transparente, cercano, y volcado en las causas sociales y culturales, que a día de hoy es uno de los más reconocidos y aplaudidos a nivel internacional. Y, aunque suene un poco frívolo, nuestra Reina se ha convertido con su elegancia -sin caer en grandes ostentaciones y demostrando su austeridad siempre que tiene ocasión- en una de las Royals más admiradas del planeta y en todo un ejemplo de estilo. El último cuarto gran momento -hasta ahora- de sus 20 años de matrimonio fue el pasado 31 de octubre de 2023, cuando la Princesa Leonor cumplió la mayoría de edad e hizo su solemne juramento ante las Cortes Generales como heredera al trono. Una jornada histórica que se producía dos meses después de que la primogénita de los Reyes comenzase su carrera en las Fuerzas Armadas en la Academia Militar de Zaragoza. Días después era la Infanta Sofía la que abandonaba el Palacio de La Zarzuela para cursar sus estudios de Bachillerato en el mismo internado de Gales, el UWC Atlantic College, que su hermana, dejando por primera vez a Don Felipe y a Doña Letizia solos. CÓMO CELEBRARÁN LOS REYES SUS 'BODAS DE PORCELANA' En cuanto a cómo celebrarán los Reyes su 20º aniversario de boda, no hay ningún tipo de confirmación oficial sobre si tienen algún tipo de plan especial previsto para conmemorar las popularmente llamadas "bodas de plata", aunque todo apunta a que sí, puesto que tanto el Rey como la Reina han despejado de actos institucionales sus respectivas agendas, lo que lleva a pensar que pasarán este día juntos. No será hasta el sábado 25 cuando Don Felipe y Doña Letizia reaparezcan juntos en Oviedo, donde presidirán el tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Pero antes han querido regalar a todos los españoles una histórica sesión fotográfica junto a Leonor y a Sofía en los jardines del Palacio Real con motivo de sus 20 años como marido y mujer. Unas imágenes entrañables que hacían públicas el pasado 18 de mayo y en las que la complicidad, la unión y el amor familiar son los grandes protagonistas (con permiso de la Familia Real).