Estrella Morente, de su admiración por Luis Miguel, a su cambio de actitud al preguntarle por Enrique Ponce

Íntima amiga de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, Estrella Morente ha reaparecido horas después de que saliese a la luz que el torero estaría preparando su boda con Ana Soria. Acompañada por su hermana Soleá, la cantante ha protagonizado la charla 'Heredar el flamenco: comprender el pasado para dar forma al futuro', en la que muy emocionada ha hecho un repaso por el gran legado que le dejó su padre, el inolvidable artista Enrique Morente, fallecido en 2010. Un acto en el que Estrella ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el gran momento personal que atraviesan sus compadres -ya que Paloma y Ponce son padrinos de su hijo Curro-, aunque no ha pasado desapercibido su cariño al hablar de la gran pareja que hacen la diseñadora y Luis Miguel, con el que se ha deshecho en halagos, y su cambio de actitud con el posible 'sí quiero' del diestro y su joven novia almeriense. Hablando de fusiones musicales, la mujer de Javier Conde ha dejado entrever que en algún evento privado ha tenido la oportunidad de cantar con el mexicano, al que no oculta que admira profundamente: "Entre amigos pasan muchas cosas bonitas, reuniones inolvidables con gente a la que queremos mucho entre los que están Paloma y Miki" -el nombre con el que llama cariñosamente a Luis Miguel- "son gente tan entrañable y de verdad que cuando se dan, lo hacen a corazón abierto y la verdad es que hemos tenido, he tenido la oportunidad de compartir con uno de mis ídolos, Luis Miguel. Siempre lo he admirado muchísimo" ha confesado. "Luis Miquel después de Frank Sinatra para mí es una de las voces más importantes que hay en el panorama musical actual, creo que es de una, independientemente de que es un personaje muy conocido, alguien que llama la atención porque tiene una chispa, una estrella auténtica dentro de él, pero le admiro porque su voz, escuchar su voz de cerca no tiene parangón con nada, escuchar a Luis Miguel es como escuchar a los ángeles. ha sido muy especial compartir con él cosas bonitas" ha añadido con una gran sonrisa, confirmando la especial relación que mantiene con el novio de su íntima amiga Paloma. Muy diferente ha sido su reacción cuando le hemos preguntado por los rumores de boda entre Ponce y Ana Soria: "Yo me he atrevido a hablar de Miki en este caso, de Luis Miguel, porque estamos hablando del artista, del genio, del maestro de la canción que no se puede cantar mejor. Pero en las vidas personales, las bodas, bautizos y esas cosas, que hable cada uno, yo estoy aquí para hablar de arte si me lo permites" ha sentenciado tajante, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre la relación del torero y la joven abogada.