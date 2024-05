Ben Gvir critica el reconocimiento al Estado de Palestina durante una visita a la Explanada de las Mezquitas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha realizado este miércoles una visita sorpresa a la Explanada de las Mezquitas, la primera desde el estallido del conflicto tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y ha criticado que España, Irlanda y Noruega "quieren premiar a secuestradores" con su reconocimiento del Estado de Palestina. "Esta mañana he venido al Monte del Templo, el lugar más sagrado para el pueblo de Israel y que pertenece únicamente al Estado de Israel, desde donde dejo claro que los países que han reconocido esta mañana al Estado palestino quieren premiar a los secuestradores y a sus muchos seguidores en Gaza", ha dicho Ben Gvir, refiriéndose al lugar por el nombre con el que es conocido por los judíos. "No permitiremos ninguna rendición que incluya una declaración de un Estado palestino", ha reiterado, en línea con su postura de rechazar la posibilidad de este reconocimiento para solucionar el conflicto. "Hamás debe ser totalmente aniquilado, no premiado", ha apostillado, según un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X. Ben Gvir, uno de los miembros más extremistas del Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, ha realizado ya varias visitas a la Explanada de las Mezquitas, lo que en el pasado desató críticas de las autoridades palestinas y jordanas, país custodio del lugar sagrado. Las visitas del ministro ultraderechista, acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos, han provocado también algunas tensiones en el seno del Ejecutivo israelí, que asegura que mantiene su compromiso con el 'statu quo' en la zona, en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967). A las críticas a la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer el Estado palestino, que entrará en vigor el 28 de mayo, se ha sumado el ministro de Finanzas israelí, el también ultraderechista Bezalel Smotrich, quien ha pedido a Netanyahu medidas punitivas contra la Autoridad Palestina, incluida el fin de la transferencia de los fondos recaudados en su nombre por las autoridades israelíes. SMOTRICH ABOGA ADEMÁS POR "FORTALECER LOS ASENTAMIENTOS" Smotrich ha anunciado a través de su cuenta en X "seis pasos inmediatos contra la Autoridad Palestina" como "apropiada respuesta sionista a los pasos unilaterales de la Autoridad Palestina". "He pedido al primer ministro una petición inequívoca de duras medidas punitivas contra la Autoridad Palestina por sus acciones unilaterales contra Israel, incluido su reconocimiento unilateral como nación en el marco de acuerdos bilaterales con múltiples países y la batalla legal lanzada contra Israel en los tribunales de La Haya para poner fin a la guerra", ha explicado. "Tengo la intención de dejar de transferir fondos (a la Autoridad Palestina) y exigir la devolución de los fondos transferidos", ha dicho, antes de defender "la anulación del 'esquema noruego'" para la entrega de este dinero debido al reconocimiento de Palestina anunciado por Oslo, una medida que estaría en vigor "hasta nuevo aviso". En este sentido, ha reclamado la aprobación de otras 10.000 unidades de vivienda en asentamientos en Cisjordania y "fortalecer los asentamientos" en la zona, considerados ilegales bajo el Derecho Internacional, a pesar de que Israel diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso de construcción y a los que no. Además, Smotrich ha abogado por "un acuerdo frente a cualquier país que reconozca unilateralmente al Estado palestino", sin dar más detalles sobre la implicación de esta decisión, que aún debería ser aprobada por el primer ministro de Israel, y ha pedido "cancelar los permisos VIP a altos cargos de la Autoridad Palestina" e "imponer sanciones financieras adicionales" a estas personas. Los anuncios por parte de España, Noruega e Irlanda --que han llevado a Israel a llamar a consultas a sus embajadores en estos tres países-- elevan a 146 el número de Estados miembro de Naciones Unidas que reconocen al Estado de Palestina. Malta y Eslovenia han afirmado igualmente que podrían dar este paso próximamente, mientras que Israel ha criticado todas estas decisiones y ha afirmado que tendrán un impacto negativo sobre la región. Durante el último mes, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas habían dado el paso de reconocer a Palestina, cinco años después de que San Cristóbal y Nieves hiciera lo propio. Israel se ha mostrado muy crítico con estas decisiones y ha rechazado reconocer a Palestina, alejando la posibilidad de un acuerdo.