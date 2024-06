Cuida tu dinero: Cuatro consejos para crear la mejor contraseña de tu app bancaria

No se deben guardar las contraseñas en el navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar el dinero en el banco es crucial, especialmente cuando se cuenta con aplicaciones financieras, donde la creación de contraseñas seguras juega un papel fundamental.

En este artículo, se comparten estrategias y trucos clave para garantizar que las contraseñas sean lo más seguras posible, proporcionando tranquilidad y seguridad en las transacciones financieras en línea.

Cómo crear contraseñas seguras

Para crear una contraseña segura para la aplicación del banco, se deben seguir estos pasos clave:

1. Utilizar una combinación de letras, signos de puntuación y números. Puede ser útil seleccionar una frase significativa, como la letra inicial de cada palabra combinada con un carácter especial y un número, por ejemplo, “Qlcf.001″ o “quelocufe.7″.

No es recomendable anotar las contraseñas en la aplicación de notas del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Evitar claves que sean fáciles de adivinar, como años actuales, fechas de cumpleaños o nombres propios, como “Julio2022″ o “Maria060385″.

3. No usar la misma contraseña para todos los servicios. Es crucial adaptar el nivel de seguridad de la contraseña según la sensibilidad de la plataforma. Por ejemplo, la contraseña para un servicio bancario online debe ser más segura que la de servicios menos críticos.

4. Nunca almacenar las contraseñas en el navegador de internet o en notas escritas. Es importante mantenerlas seguras y protegidas en la memoria sin depender de almacenamientos inseguros.

Siguiendo estos pasos, se puede crear y mantener una contraseña robusta que proteja la información financiera y personal en la aplicación del banco.

Es recomendable habilitar accesos biométricos para evitar el uso de contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para recordar la contraseña de la app del banco

- Práctica de la repetición: Es útil repetir la contraseña varias veces al crearla para facilitar su memorización. También escribirla varias veces puede ayudar a reforzar la memoria muscular.

- Evitar compartir la contraseña: Es fundamental mantener la contraseña en privado y no compartirla con nadie para reducir el riesgo de que otros la conozcan.

- Uso de recordatorios seguros: Si es necesario anotarla, se recomienda guardarla en un lugar seguro como una aplicación de gestión de contraseñas cifrada, en lugar de dejarla en notas físicas o en el navegador.

- Configuración de preguntas de seguridad: Algunas aplicaciones permiten configurar preguntas de seguridad adicionales que pueden ayudar a recuperar la contraseña en caso de olvido. Es importante elegir preguntas cuyas respuestas solo conozca el usuario.

El método de loci, utilizado por Gates, funciona para recordar contraseñas.

- Consideración de la autenticación de dos factores (2FA): Habilitar la autenticación de dos factores, si está disponible, proporciona una capa adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación además de la contraseña.

- Actualización regular: Cambiar la contraseña periódicamente y evitar reutilizar contraseñas antiguas ayuda a fortalecer la seguridad de la cuenta.

Ejercicio de memoria recomendado por Bill Gates

Bill Gates utiliza una técnica para memorizar información llamada el método de loci. Este ejercicio asocia la información con lugares específicos en una ruta mental familiar.

En su blog titulado Gates Note, el filántropo compartió que esta estrategia le permitía mantener activo su cerebro, y reveló que la descubrió en el libro “Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything” de Joshua Foer.

ecribir, anotar, resumir, memoria, exámenes, rendir, caderno de apuntes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de loci, también conocido como el “método de los lugares” o “palacio de la memoria”, es una técnica mnemotécnica diseñada para mejorar la memoria y facilitar la retención efectiva de información. Este método tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, donde oradores y filósofos lo empleaban para recordar extensos discursos y textos.

Consiste en asociar la información que se desea recordar con lugares físicos específicos que son familiares y bien conocidos, como el hogar, una ruta habitual, o cualquier entorno reconocible. La técnica implica tres pasos fundamentales:

1. Seleccionar un lugar familiar: Elegir un espacio que se conoce bien, como la casa.

2. Crear una ruta mental: Imaginar un recorrido específico a través del lugar, pasando por puntos de referencia significativos.

3. Asociar la información: Colocar mentalmente la información que se desea recordar en los distintos puntos de la ruta. Para cada elemento de información, hay que visualizar una imagen vívida en esa ubicación.

Para aplicar el método loci en la memorización de contraseñas, el usuario debe crear una lista mental de claves que necesite recordar. Para cada contraseña, tiene que asociar mentalmente un lugar específico de su elección. Por ejemplo, la contraseña del correo electrónico se puede “ubicar” en la entrada de la casa.