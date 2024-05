Lolita Flores se emociona al hablar del estado de salud de Ángel Llàcer

Ángel Llàcer continúa de baja y recuperándose de la bacteria que contrajo durante un reciente viaje a Vietnam y por la que estuvo hospitalizado durante más de una semana. El pasado viernes el artista reaparecía en 'Tu cara me suena' y revelaba cómo se encuentra tras dos semanas alejado del talent de Antena 3 donde ejerce de jurado junto a Chenoa, Lolita Flores y Carlos Latre. "Ha sido muy heavy. Me fui a Vietnam de vacaciones y cogí una intoxicación. De la intoxicación me curé, pero volví de allí y el bicho ha vivido en mí. Hasta que se ha reproducido en mi intestino", ha explicado, reconociendo que lo ha pasado muy mal y todavía le queda tiempo para volver a estar al 100%. Y por eso, tras ser sustituido por Silvia Abril en la última gala, será Santiago Segura quien ocupe su lugar en el jurado hasta que pueda volver al trabajo. Demostrando lo especial que es Ángel para ella, Lolita no ha podido evitar emocionarse al hablar del complicado trance de salud que atraviesa su compañero: "Pues gracias a Dios ya está fuera de peligro, ya está fuera del hospital, no sé si podrá volver otra vez a 'Tu Cara Me Suena' porque le han mandado reposo pero bueno, desde aquí 'sabes que te quiero, que te mando un beso'". "Tu Cara Me Suena sin mi Ángel no es lo mismo. Y me emociono incluso porque sé que los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos, él lo sabe" ha confesado, asegurando que tras 6 años trabajando codo con codo con Llàcer, Carlos Latre y Chenoa, "todos nos miramos ya y nos entendemos. Luego, este año, tenemos unos concursantes maravillosos y somos una familia". Lolita ha recibido el Premio Naranja de la popular peña periodística Primera Plana por su cercanía y su amabilidad con la prensa. Un reconocimiento que como nos ha contado con una sonrisa le llega en un gran momento tanto profesional como personal: "Estoy en la tele, en el teatro con Poncia... y estoy muy contenta con mis hijos, porque Elena empieza una película, Guille está con su música y estoy feliz. Ahí vamos, haciéndonos mayores, pero con tranquilidad y bien" ha confesado.