Tita Cervera recibe el premio 'Women in art' arropada por su hija Carmen

Tras su reciente cumpleaños, Tita Cervera vuelve a ser la protagonsita en esta ocasión de una noche muy especial organizada por la revista Harper's Bazaar en la que, por primera vez, se entregó el premio Bazaar women in art. Reconociendo la gran labor que ha hecho en nuestro país convertida en la mujer que trajo a España la colección de arte privada más importante del mundo, Tita fue la elegida para recibir este premio que recibió con gran alegría. Rodeada de muchos amigos y rostros conocidos que no quisieron perderse la cita, Carmen contó con la compañía de una persona muy importante para ella, una de sus hijas. A pesar de la ausencia de su hija Sabina o Borja Thyssen y Blanca Cuesta, cuya ausencia explico la propia Tita, la Baronesa sí que conto con la compañía de su hija Carmen sobre la que aseguró que tiene un gran interés por seguir sus pasos en el mundo del arte. Aunque no es habitual ver a Carmen acompañada por su hijas, en esta ocasión madre e hija demostraron compartir una maravillosa sintonía frente a las cámaras. Aparentemente relajadas, sí que pudimos observar cómo la propia Carmen le daba algunas directrices a su hija sobre cómo posar ante los fotógrafos para mostrar su mejor versión. Entre los asistentes, también muchos rostros conocidos de nuestro país de diferentes ámbitos como fue el caso del mundo de la moda que estuvo representado por Nieves Álvarez, Esther Cañadas o Inés Sastre. También el mundo de la música estsuvo presente de la mano de Antonio Carmona y Mariola Orellana, Alaska y Mario Vaquerizo, Luz Casal o Ruth Lorenzo. Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo o el matrimonio formado por Pedro Trapote y Begoña García Vaquero también estuvieron allí.