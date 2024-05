Ribera critica el "ejercicio malabarista" del PP con Milei y pide a Feijóo que esté con las instituciones españolas

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha criticado el "ejercicio malabarista" del PP con su posición frente al conflicto diplomático abierto con el presidente de Argentina, Javier Milei, reclamando al líder de la oposición que apoye a las instituciones españoles porque, a su juicio, no vale la "equidistancia". En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, la también vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha calificado de "decepcionante" la posición del PP, al tiempo que ha recalcado que los 'populares' han perdido "la ocasión de confirmar su compromiso con la democracia, con las instituciones y con la legitimidad del presidente del Gobierno". Así, ha tildado de "exceso de verborrea" la primera reacción que tuvo el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, frente al "ejercicio malabarista" que a su juicio ha practicado este lunes Esteban González Pons. "No me parece que sea la equidistancia lo que corresponda en este momento", ha reiterado. Respecto a las acusaciones de Feijóo sobre el "tic antidemocrático" de Sánchez, Ribera ha señalado que "lo antidemocrático es decir que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque está Pedro Sánchez en la Moncloa" o que no va a aceptar ningún tipo de propuesta de diálogo o de acuerdo con el actual líder del PSOE. Así, ha lamentado que el líder del PP opte por esta elección mientras incorpora a Vox a sus gobiernos municipales y autonómicos, dando "total normalidad a esa confusión entre agresores y agredidos del franquismo y la república" con las leyes de la concordia o con la "limitación de políticas de lucha y de defensa de la mujer frente a las agresiones". "El problema que tiene el señor Feijóo con respecto a la actualización de los parámetros de la democracia, el constitucionalismo, los derechos y las libertades es que se han quedado desgraciadamente en la libertad de tomar cañas", ha reprochado. "La democracia se ejerce dando propuestas para resolver problemas, no elevando el tono de la conversación", ha enfatizado.