Feijóo ve en el choque con Milei un intento de "polarizar" y afea a Sánchez que siga sin explicar labor de su mujer

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar "polarizar" la vida política, citando como último episodio el choque con el presidente de Argentina, Javier Milei. Tras marcar distancias con ambos mandatarios, ha recriminado al presidente del Gobierno español que siga sin explicar las actividades de su esposa, Begoña Gómez, advirtiendo de que "algo raro está ocurriendo", dado que esto no había pasado "jamás en 45 años de democracia". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que Milei "hizo referencia a un sumario que está en plaza de Castilla donde se está investigando posibles decisiones o actuaciones de la mujer del presidente del Gobierno". "Es evidente también que nunca, en 45 años de democracia, ninguna pareja del presidente de Gobierno de turno tuvo ningún problema en un juzgado", ha aseverado. Feijóo, que ha pedido esperar a ver qué "dice el juez" y "cómo se desarrollan estas diligencias", ha reconocido que sería "bueno" regular que la mujer o marido de la persona que ocupe la presidencia del Gobierno "declare sus actividades y su patrimonio en el inicio del mandato", algo que, a su juicio, ayudaría "a que no se vuelva a repetir lo que ha hecho presuntamente la mujer del presidente del Gobierno actual". VE UN "DISPARATE" COMPARAR CASO DE BEGOÑA GÓMEZ CON PAREJA DE AYUSO A renglón seguido, ha subrayado que es un "disparate" comparar este caso con el que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien "no contrata ni actúa en relación con su pareja". Sin embargo, ha añadido que Sánchez "todavía no ha aclarado exactamente por qué ha hecho lo que ha hecho en el rescate de una compañía aérea --Air Europa-- cuyos directivos sí conocían a la pareja del presidente del Gobierno y habían financiado una presunta cátedra". "Y tampoco nos ha aclarado por qué la mujer del presidente del Gobierno ha escrito una serie de cartas en beneficio de unas empresas que han resultado adjudicatarias de contratos públicos en el Gobierno central", ha manifestado, para añadir que "algo raro está ocurriendo cuando no ha habido jamás en 45 años de democracia ninguna pareja de un presidente del Gobierno en la situación en la que se encuentra" Begoña Gómez. Al ser preguntado si esa regulación del papel de la pareja de un presidente del Gobierno de España debería ampliarse también a presidentes autonómicos, Feijóo ha señalado que España es uno de los países que "más regulado tiene estos asuntos" porque las declaraciones de actividades son públicos y los conflictos de intereses están regulados por ley. "Pero no pasa nada por intentar dar un paso más", ha agregado. "PENSÉ QUE ERA LA RESPUESTA A UNA CRISIS INICIADA POR SÁNCHEZ" Al ser preguntado qué pensó cuando escuchó este domingo las palabras de Milei, que llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez, ha dicho que pensó que "esto era la contestación" a lo que había dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando acusó al presidente de Argentina "de tomar sustancias, es decir, de drogarse". A su entender, lo que se debería haber hecho "desde el primer instante era cesar al ministro del Gobierno de Sánchez". "Y pensé que lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra la señora Ayuso. A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le he dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción", ha exclamado. En ese sentido, ha asegurado que lo que está ocurriendo en España es que el Gobierno "está polarizando la vida política, con independencia de que tenga réplicas en el ámbito diplomático". "Yo no comparto ni lo que hace mi Gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado el señor Milei al Gobierno de España", ha enfatizado. Al ser preguntado si cree que la respuesta del Ejecutivo de Sánchez ha sido exagerada, Feijóo ha reconocido que ha habido una "sobreactuación" porque el Gobierno "sabía perfectamente que debería de haber cesado a un ministro que insulta gravemente" al presidente de Argentina. Es más, ha recordado que el Gobierno "no fue a la toma de posesión del señor Milei" y "dejó al Rey Felipe VI acompañado de una secretaria de Estado". "Por lo tanto, es evidente que hay un interés por polarizar, por victimizarse. Al Partido Socialista le interesa mucho hablar del programa de Vox, y a Vox le interesa mucho hablar del programa electoral del PSOE", ha aseverado, para añadir que el PP lo que quiere es hablar de los problemas de los ciudadanos. UN "TIC ANTIDEMOCRÁTICO" QUE VE "TREMENDAMENTE PELIGROSO" Tras los disparos al presidente de Eslovaquia y el clima político que se está viendo en este momento, en plena campaña de las elecciones europeas, Feijóo ha asegurado que él tiene una "trazabilidad" tras "casi tres décadas" de gestión y ha añadido que ha venido al PP "a sumar". "A mi no me han echado de mi partido", ha apostillado, para subrayar que ni él ni su familia han tenido "ningún problema en ningún juzgado". A renglón seguido, ha asegurado que el presidente del Gobierno ha hablado de "construir un muro para dividir a los españoles", "acuñó el término de fachosfera", habló de "bulos", "llamó a los jueces fachas con toga" y pretende "establecer una especie de censura" con los medios de comunicación, unos pasos que, a su entender, evidencian, un "tic antidemocrático tremendamente peligroso". Al ser preguntado por el hecho de que el PP tampoco esté libre de culpa en este caso y si él ha ordenado que cesen ese tipo de ataques intimidatorios, Feijóo ha afirmado que el PP está "para defender la independencia del Poder Judicial" y "la libertad de expresión". "Y por supuesto, cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar. Y si hay algún comentario inadecuado, por supuesto, se deja sin efecto", ha admitido. Dicho esto, ha señalado que el PP saldrá de nuevo a la calle el próximo domingo 26 de mayo en Madrid para defender las libertades, dejando claro que la libertad de prensa y la independencia judicial "son factores básicos y esenciales". "Y lamentablemente lo que estamos viviendo ahora no lo habíamos vivido nunca. Nunca habíamos visto un Gobierno que señala a periodistas; nunca habíamos visto ministros que están constantemente a través de Twitter insultando a periodistas concretos", ha indicado. Al ser preguntado entonces por los mensajes del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a periodistas, el presidente del PP ha señalado que "ha tenido ocasión manifiesta para explicar ese asunto". "Y creo que lo ha explicado con bastante detalle", ha agregado, para poner de nuevo el foco en el Ejecutivo de Sánchez porque "un Gobierno está para garantizar las libertades, no para coartarlas". Finalmente, Feijóo ha destacado que "un juez está investigando al Partido Socialista", "a asesores y ministros" de ese partido, y "a la pareja del presidente del Gobierno", algo que, a su juicio, requiere explicaciones del presidente del Gobierno en vez de "insultar y ahondar en la victimización".