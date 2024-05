Marta Ortega, una mamá todoterreno que no se olvida de su afición por la hípica

Una jornada más el Longines Global Champions Tour congregó a un gran número de rostros conocidos en el Club de Campo de la capital marileña con motivo de la gran final y posterior entrega de trofeos que estuvo protagoniza por la infanta Elena. Tan solo unas horas después de disfrutar de una agradable jornada de navegación en Sanxenxo junto al rey Emérito, la infanta regresaba a Madrid para presidir la entrega de trofeos. Relajada y muy sonriente, la hermana mayor del rey Felipe VI no mostró ni un ápice de cansancio a pesar de la ajetreada jornada de la que había disfrutado en Sanxenxo y el viaje de regreso a la capital para acudir a la final de saltos. Entre los asistentes, una larga lista de rostros conocidos no se perdieron la cita demostrando así la gran afición que la capital tiene por la hípica y los concursos de saltos. Un día más Marta Ortega disfrutó del encuentro rodeada de amigas y demostrando que compagina a la perfección su faceta social con la maternidad. Cargando con la pequeña Matilda en sus brazos, Marta derrochó naturalidad mientras compartía con su hija algunas muestras de cariño y complicidad. Para la ocasión, Marta eligió un look estilo boho de lo más relajado y apropiado para la ocasión en color negro con el que combinó a la perfección con cárdigan de crochet en color negro y originales y cómodas sanalias de tacón también en el mismo color. También en familia, acudió a la cita la presentadora Sonia Ferrer. Presumiendo de complicidad con su marido Sergio Fontecha, Sonia también disfrutó de la compañía de su hija Laura con la que Sergio también demostró tener una maravillosa relación. Por su parte, Paloma Segrelles compartió gran parte de la jornada con un amigo con el que estuvo especialmente cómoda y relajada mientras disfrutaba de la competición. Como no podías ser de otra forma, Javier Revuelta y Mar Saura también estuvieron entre los asistentes al CLub de Campo de la capital. Especialmente cariñosa, la ex modelo y presentadora tuvo algunas muestras de cariño y complicidad con su marido al que agarró por el rostro y acarició.