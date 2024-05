Diego Pablo Simeone: "Vamos a terminar cuartos, siempre hay una primera vez"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota de este domingo contra Osasuna por no corresponder al Metropolitano (1-4), pero hizo balance positivo de una temporada que dejó "un esfuerzo tremendo" de todos. "El primer tiempo tuvimos tres situaciones importantes para sacar ventaja y no tuvimos la contundencia que tuvimos el miércoles por ejemplo. Contento por la temporada que los futbolistas dieron, cada uno dio todo, queda una jornada para terminar, intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero tengo la tranquilidad de haber convivido esta temporada con un esfuerzo tremendo", dijo en rueda de prensa. "De local, una pena, porque habíamos hecho una de las mejores prestaciones, y hoy no pudimos acompañar a toda esa energía que siempre nos da nuestra gente", añadió. Por otro lado, el 'Cholo' explicó que ya se ha reunido con el club para planificar la próxima temporada sin olvidar que compiten contra "monstruos". "Vamos a terminar cuartos, la primera temporada que terminamos cuartos, siempre hay una primera vez", dijo. "Estuvimos reunidos el viernes, tenemos muy claro lo que queremos. El club ha hecho siempre un esfuerzo enorme. Esperemos poder sostenerlo pensando todos de la misma manera, trabjando cada uno desde su lugar. Nota a mí mismo no me pongo, siempre quiero lo mejor y no me contento con casi nada. Entiendo el lugar que ocupamos, competimos contra monstruos, trabajamos muy bien todos, para que esas cuatro patas nos permitan todo. Queremos salir campeones, pero no es fácil", añadió. Además, Simeone fue preguntado por Álvaro Morata, autor del gol rojiblanco en el segundo tiempo. "Con mucha energía, hizo un gol, estuvo partícipe, es el futbolista que queremos para el Atlético de Madrid y para la selección española", terminó.