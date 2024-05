Judith Godrèche y cientos de víctimas se liberan del silencio ante el abuso en 'Moi aussi'

Cannes (Francia), 15 may (EFE).- La actriz Judith Godrèche, que se ha convertido en el gran símbolo del movimiento 'Me Too' en Francia, y cientos de víctimas han clamado contra el silencio sobre los abusos en el cortometraje 'Moi aussi' ('Yo también'), dirigido por la propia Godrèche y estrenado este miércoles en el Festival de Cannes.

"Este film pertenece a todos aquellos y aquellas que un día por fin pudieron contar su historia. Pero también a los que viven todavía en el silencio", expone Godrèche en la obra, de 17 minutos y rodada en una calle de París.

Los protagonistas son cientos de personas -mujeres y hombres que sufrieron abusos de adultos o de niños- que acudieron a la llamada de la actriz francesa y compartieron sus testimonios después de que esta hiciera público que los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon abusaron de ella en los rodajes cuando era aún adolescente, a finales de los ochenta.

Todos ellos, de pie en una calle parisina, hacen catarsis colectiva sobre los traumas de su pasado, sobre el miedo a revelarlos y sobre la liberación de nombrar finalmente a sus agresores y encontrar que no están solos.

El vehículo para canalizarlo es la interpretación de esas emociones que realiza, desplazándose entre ellos, la actriz Tess Barthélémy, hija de Godrèche.

El cortometraje fue posible gracias a que, tras romper el silencio el 7 de febrero pasado sobre los abusos que sufrió en los rodajes, Godrèche creó una dirección de correo electrónico para dar la posibilidad a otras víctimas de decir "yo también".

En tan solo 15 días, Godrèche recibió 5.000 testimonios y decidió embarcarse en un proyecto para rendirles homenaje que se materializó el pasado 23 de marzo, cuando un millar de ellos acudieron a ocupar una avenida de París para rodar el cortometraje.

"El filme puede contribuir, allá donde se vea, a que lo que se muestre ahí no pase, a que no pase más", deseó el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, tras la proyección del corto en el auditorio Debussy del Palacio de Festivales de Cannes, durante la ceremonia de apertura de la sección Una cierta mirada.

Tras ese estreno, el certamen de la Costa Azul francesa proyectará 'Moi aussi' en su cine de la playa, el único del festival que está abierto a todo el público.

Aunque la actriz no tomó la palabra en la ceremonia, asistió al estreno de la obra entre el público y recibió la cálida ovación de todo el auditorio, con lágrimas en los ojos.

Solo unas horas antes, ella y su equipo habían desfilado por la alfombra roja de la Croisette y habían posado con las manos sobre la boca en recuerdo al sufrimiento silencioso de todas las víctimas de abusos. EFE

