Manila rechaza la "absurda" exigencia de Pekín de notificarle sus operaciones en el mar de China Meridional

Las autoridades de Filipinas han asegurado este sábado que continuarán manteniendo sus puestos en el mar de China Meridional sin notificar de ello a ningún otro Estado, rechazando la demanda de Pekín de hacerlo al considerarla "absurda, sin sentido e inaceptable." "Reafirmamos nuestro compromiso de defender nuestros derechos soberanos y nuestra jurisdicción sobre Ayungin Shoal, que está bien dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) como reconoce el Derecho internacional y el laudo arbitral de 2016", ha señalado el asesor de Seguridad Nacional, Eduardo Año, a última hora de este sábado. En un comunicado publicado en redes sociales, Año se ha referido a la declaración que este jueves realizó el Gobierno chino sugiriendo que Filipinas le notificase de sus operaciones en Ayungin Shoal "con la antelación pertinente". "No necesitamos ni necesitaremos nunca la aprobación de China para ninguna de nuestras actividades allí", ha defendido Año, que ha tachado la propuesta china de "absurda, sin sentido e inaceptable". El asesor ha respondido así al comentario del Ministerio de Exteriores chino que ha condicionado la entrega de suministros al oxidado buque de la Segunda Guerra Mundial, BRP Sierra Madre, que Manila mantiene como puesto militar avanzado en el disputado banco de arena desde 1999. "Nuestras operaciones se llevan a cabo dentro de nuestras propias aguas territoriales y ZEE (...) No nos disuadirán las injerencias o intimidaciones extranjeras", ha garantizado el representante filipino quien, además, ha vuelto a acusar a la Guardia Costera de China de actuar de manera "agresiva" cuando en mayo bloqueó un buque filipino que evacuaba a un soldado enfermo del barco. "Tales acciones no son sólo violaciones de las leyes marítimas internacionales, sino también de los Derechos Humanos básicos", ha manifestado el jefe de la Seguridad nacional de Filipinas, aludiendo a la presunta incautación por fuerzas chinas de alimentos y suministros médicos destinados a las tropas filipinas en la BRP Sierra Madre. Estas acciones, ha dicho, son "igualmente censurables y merecen una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas". Filipinas sigue "abierta al diálogo y a las negociaciones pacíficas" para resolver las disputas en la vía marítima, ha asegurado Año, pero éstas "deben basarse en el respeto mutuo y la adhesión al Derecho Internacional". China reclama la soberanía de todas las aguas del mar de China Meridional, una zona de vital importancia para el tráfico comercial, por lo que ha desplegado cientos de embarcaciones para realizar labores de patrullaje en lo que considera su propia jurisdicción.

