El cofundador de Google Sergey Brin dice que es "divertido" trabajar en nuevo modelo de IA

Mountain View (EE. UU.), 14 may (EFE).- El cofundador de Google Sergey Brin dijo este martes que está siendo "muy divertido" trabajar en el próximo gran sistema de inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini 2, modelo que aún no se ha anunciado y del que todavía no se sabe nada.

Brin, quien dejó su cargo ejecutivo en 2019 y ahora trabaja junto con los investigadores de IA para Google, estaba hoy presente en la sección de demostraciones de la conferencia anual de desarrolladores Google I/O en la sede del gigante tecnológico en Mountain View, California.

"Para mí, ha sido un momento muy emocionante. Estaba jubilado, más o menos por la época del COVID, pero al ser un científico informático y ver el 'boom' de la IA quería ser parte de eso", dijo este martes en una improvisada rueda de prensa.

El multimillonario, que ahora forma parte de las decisiones en el rendimiento de la IA de Google, Gemini, participa en la contratación de investigadores y convoca reuniones.

Brin, de 50 años, dijo que en su vida cotidiana usa la IA para programar y que creó "en una media hora" un programa para crear y resolver Sudokus.

Sobre el nuevo director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, Brin señaló que con el rápido crecimiento de la popularidad de la IA en los últimos años "ha tenido que tomar muchas decisiones rápidas".

Pichai fue el encargado de subirse hoy al anfiteatro de la sede para anunciar los nuevos productos y proyectos de la compañía, la mayoría de ellos relacionados con la IA.