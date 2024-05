Ana Obregón y Alessandro Lequio recuerdan emocionados a su hijo Aless en su cuarto aniversario de muerte

El 13 de mayo de 2020 fue, sin ningún género de dudas, el peor día en las vidas de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de más de dos años luchando con uñas y dientes contra un sarcoma de Ewing, su hijo Aless Lequio fallecía a los 27 años dejando a sus padres completamente desolados. Hoy se cumple el cuarto aniversario de su muerte y, como no podía ser de otra manera tanto la presentadora como el italiano han tenido un emotivo recuerdo para el joven, cuya ausencia sobrellevan de una manera muy diferente. Mientras Lequio, que continúa con su vida arropado por su mujer María Palacios y su hija pequeña Ginevra Ena (7) y nunca se ha sincerado públicamente sobre el fallecimiento de su hijo, ha homenajeado a Aless en redes sociales con una tierna imagen de ambos cuando era tan solo un bebé -sin acompañar la instantánea de ningún texto más allá de los hastags que emplea siempre, #alessforever #lequiocity- Ana ha vuelto a abrir su corazón con sus seguidores publicando un desgarrador mensaje. "13 mayo 2020. El día que se apagó la luz del mundo. El día que morí contigo" ha escrito, con un carrusel de imágenes de Aless en solitario y con ella desde que era pequeño hasta que comenzó su batalla contra el cáncer en las que destaca la complicidad y la especial relación de la que siempre presumieron madre e hijo. A pesar de que 4 años después de ese terrible momento la herida todavía duele demasiado -como Ana ha confesado en más de una ocasión- la bióloga ha logrado salir del pozo en el que estaba sumida gracias a la llegada de su nieta Ana Sandra, que el pasado 20 de marzo cumplió su primer añito y en la que su orgullosa abuela está completamente volcada. Hace unos días Obregón compartía en Instagram un emotivo vídeo de la pequeña -hija biológica de Aless que nació por gestación subrogada con esperma congelado del joven- revelando cuál ha sido su primera palabra: "Papá", que Anita pronunciaba con una gran sonrisa viendo un álbum de fotos en el que aparecía su padre. "Has dicho 'papá' con tanta ternura, dulzura y amor que me he tenido que dar la vuelta para que no vieras mis lágrimas. Luego sonreíste con complicidad . Que no lo veamos no significa que no exista porque 'lo esencial es invisible a los ojos'. Aquella noche supe que esa palabra tan bonita pronunciada tan bajito te había llegado al cielo Aless, porque sentí calorcito en mi corazón" ha relatado la presentadora, que se ha encargado de que su nieta tenga presente en todo momento a su papá, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 4 años.