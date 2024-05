Luitingo y Jessica Bueno, más enamorados que nunca, nos hablan de su momento personal

Su amor empezó bajo las cámaras de 'Gran Hermano VIP' y desde entonces no se han separado ni un solo momento. Jessica Bueno y Luitingo están igual de enamorados que el primer día y cada vez que les vemos juntos se derriten el uno por el otro ante las cámaras. Esto es lo que hemos visto hoy en la premiere de 'Amigos imaginarios', a la que han acudido juntos y nos han confesado que están pasando un momento de lo más bonito como pareja: "Estamos en un momento precioso, acabamos de estrenar nuevo tema, nuevo videoclip, que sale ella y yo cantando, es una cosa que se prometió en el reality, pero muy contento y con mucho amor". Jessica ha participado en el último single de Luitingo, 'Secreto a voces' y nos ha desvelado cómo ha sido trabajar juntos: "Yo soy muy exigente, le meto un poco de presión porque había momentos en los que nos teníamos que mirarnos y él se pone tan nervioso y se pone a hablar y le decía 'céntrate'". Además, les preguntábamos por si están decididos a dar un paso más en su relación y la modelo dejaba entrever que en un futuro podrían llegar a darse el 'Sí, quiero': "Muy, no se sabe, estamos disfrutando de nuestros primeros cinco meses juntos, cinco meses más los tres que estuvimos conviviendo". Por su parte, el artista nos comentaba que está muy feliz con ella y con la familia que han formado con sus hijos, por lo que ahora no piensa en convertirse en padre: "Yo siempre he tenido la ilusión, pero ni lo pienso ya porque estoy tan a gusto con ella y con sus niños, que nos hablamos y nos tratamos como si fuéramos familia de siempre, que solo quiero disfrutar".