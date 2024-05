Rybakina, actual campeona en Roma, se retira del torneo italiano

Roma, 10 may (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, actual campeona del WTA 1.000 de Roma, se vio obligada a retirarse este viernes del torneo italiano al no encontrarse bien físicamente.

Elena Rybakina se retiró del cuadro principal de individuales", anunció la organización.

La kazaja, número 4 del mundo y una de las posibles candidatas a pelear con la polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka, iba a jugar en su estreno en segunda ronda contra la rumana Irina-Camila Begu, verdugo de la española Rebeca Masarova,.

"Me decepciona tener que retirarme de Roma este año, pero por desgracia no me encuentro lo suficientemente bien para competir", declaró a los medios oficiales del torneo.

"Tengo muy buenos recuerdos del año pasado y tenía muchas ganas de defender mi título. Roma es muy especial para mí y estoy deseando volver el año que viene para reclamar mi título y jugar delante de los aficionados italianos", añadió

La sustituye la francesa Oceane Dodin, número 73 del mundo, que entra en el cuadro como 'Lucky loser' tras perder en la final de la fase previa del torneo.