Ruptura total entre María del Monte y la madre de Antonio Tejado. El origen de su conflicto

El diario '20 minutos' revelaba hace unos días que la unión entre María del Monte y su familia habría saltado por los aires después de que la madre de Antonio Tejado llamase a la artista para 'reprocharle' que con su actitud estaría dificultando la puesta en libertad provisional de su hijo. Una tensa discusión que habría provocado la ruptura entre las cuñadas, que siempre han tenido una relación muy estrecha. Una información que María José García no ha querido aclarar ante las cámaras de Europa Press, pero que Isabel Rábago ha matizado este miércoles en 'Vamos a ver', confirmando no solo que la ruptura es "total" en la familia Tejado, sino que se produjo hace mucho más tiempo del que nos imaginamos. Es más, la periodista ha revelado que "jamás" ha habido un intento por parte de Antonio de ponerse en contacto con su tía desde prisión para darle explicaciones y defender su inocencia como se ha insistido en las últimas semanas, ya que el que no quiere saber "absolutamente nada" de la cantante es él desde que fue detenido. Al parecer, en la familia habría "dos bloques". El que confía en que Antonio no ha tenido nada que ver en el atraco a la vivienda de María e Inmaculada Casal; y el que apoya a la folclórica, que es la víctima y quien sufrió un violento asalto en su residencia del que todavía arrastra secuelas psicológicas. Y, como le han contado a la colaboradora, habría "muy poca gente en la familia" que esté de parte de la artista. "La ruptura es total y absoluta" ha insistido. El momento en el que se rompió la unidad familiar, como asegura, fue el de la detención del ex de Rosario Mohedano, cuando se rompió la comunicación entre las cuñadas. Y es que al parecer María no habría llamado a María José tras la entrada en prisión de su hijo como presunto autor intelectual del robo a su casa, algo que habría dolido e indignado tanto a la madre como al hijo, puesto que tenían una relación de hermanas. Además, la progenitora de Antonio, que tampoco se ha puesto en contacto con la cantante en estos tres meses, estaría muy enfadada tras leer la declaración de María ante el juez. Según Rábago, "hay cosas que le han chirriado mucho respecto a lo que contó en el juzgado y a lo que relató en los días posteriores al robo al entorno familiar". Por ejemplo, que tanto ella como Inmaculada dijesen al juez que uno de los asaltantes tenía acento ruso porque no es lo confió a su familia tras el asalto. Mientras tanto, Tejado sigue manteniendo que es inocente y que si está en la cárcel es por ser precisamente sobrino de la artista. Lejos de estar hundido o nervioso, tendría un "escudo total", está entero y es quien está apoyando a su madre en este delicado trance. Además, completamente adaptado a su vida en la prisión, Antonio está en un nuevo módulo y ha sido elegido por sus compañeros como "delegado de módulo"; un puesto de responsabilidad que ha celebrado con su novia Samara, con la que 3 meses después de su detención ha podido disfrutar de su primer vis a vis íntimo durante 3 horas.