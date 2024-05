Una plataforma independiente da la sorpresa y revoluciona el Parlamento de Panamá

Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- La plataforma independiente Vamos, impulsada por dos diputados salientes de esa tendencia y el cantautor Rubén Blades, se erige como la gran sorpresa de las elecciones generales de Panamá al obtener al menos 19 de los 71 curules del Parlamento, una cifra inédita y que recompone totalmente el Legislativo.

Según los datos del sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) del Tribunal Electoral y con más del 96 % del escrutinio, los aspirantes por la libre postulación elegidos sumaban 21, de los cuales 19 pertenecen a la plataforma Vamos, muy por encima de los 5 diputados independientes que posee la actual Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que culminará su período el 30 de junio próximo.

El partido Realizando Metas (RM), del presidente electo José Raúl Mulino, obtuvo 13 curules, mientras que el Movimiento Otro Camino (Moca), del segundo candidato presidencial más votado, Ricardo Lombana, acaparó 4 diputados. Estos dos partidos carecen de representación en la actual Asamblea por ser de reciente formación.

El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) logró 12 diputados frente a los 35 que ostenta actualmente; Cambio Democrático y el Partido Panameñista 8 cada uno; los partidos Alianza y Popular 2 cada uno, y el Molirena 1.

"El pueblo habló contundentemente, decide que la primera minoría" sea Vamos, dijo este lunes Juan Diego Vásquez, impulsor de la plataforma junto a Gabriel Silva, ambos diputados independientes quienes saldrán de los cargos el próximo 30 de junio y no se presentaron a la reelección.

Vásquez felicitó a los diputados electos de Moca y les tendió puentes, porque la plataforma "no llega a imponer" en la Asamblea Nacional sino a "buscar consensos para resolver los problemas reales de la población", sin componendas, acuerdos de trastienda o a cambio de dinero.

Los nuevos diputados independientes "no son perfectos", pero no cometerán errores como "encontrarse un millón de dólares en los bolsillos", dijo Vásquez, que se comprometió a garantizar de que la "confianza" depositada en ellos por los electores "no se traicione".

"Invito a los colegas (diputados de los partidos tradicionales) a sumarse a la nueva forma de hacer política, que lleguemos a trabajar sin sectarismo", agregó Vásquez.

Analistas locales han interpretado los resultados en el Parlamento como un abierto rechazo a los partidos tradicionales, muy desprestigiados por su implicación en escándalos de corrupción y despilfarro del erario público.

"Se acabó la dictadura de los corruptos en la Asamblea", afirmó Vásquez ante seguidores en un acto de cierre de campaña la semana pasada, cuando anunció el inicio de una "transformación" de la mano de las fuerzas independientes en el Parlamento, las alcaldías y los consejos municipales. EFE

