Cortizo felicita a Mulino y le garantiza una "transición ordenada" del poder en Panamá

Ciudad de Panamá, 5 may (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, felicitó este domingo a José Raúl Mulino por su triunfo en los comicios y se comprometió a llevar a cabo una transición ordenada del poder.

"Me comuniqué vía telefónica con el presidente electo, José Raúl Mulino, para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de hoy y desearle éxitos y buena salud en este nuevo periodo. Le reafirmé que cuenta con mi compromiso de llevar a cabo una transición ordenada", escribió Cortizo en su cuenta de X.

Cortizo gobernará hasta el 30 de junio próximo, y será relevado el 1 de julio como cabeza del Ejecutivo panameño por Mulino, que gobernará hasta mediados de 2029.

Con más del 90 % de los votos escrutados, Mulino logró un 34,4 % de las votos, frente al 25 % del antisistema Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca), el 16 % del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Popular (PP), y el 11,2 % alcanzado por Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD).

Mulino, de 64 años y quien aparecía a la cabeza de las pocas encuestas difundidas antes de las votaciones, fue designado a última hora por el Tribunal Electoral (TE) como candidato presidencial de la alianza "Salvar Panamá", conformada por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en sustitución del inhabilitado expresidiente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Martinelli quedó inhabilitado por una condena a más de 10 años de prisión por blanqueo y se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua desde febrero pasado para evitar su detención.

"No me animan confrontaciones de ningún tipo", dijo Mulino en su discurso del triunfo ante sus seguidores, a quienes aseveró que no es "títere de nadie", que nadie lo puso "a dedo" y que impulsará "un gobierno pro empresa privada" pero sin olvidar a los más necesitados. EFE

