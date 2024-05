Boris Izaguirre se suma a la oleada de apoyo a Nebulossa y 'Zorra' en Eurovisión

Ahora sí, ¡empieza la cuenta atrás! Después de semanas especulando con el puesto en el que quedará España en 'Eurovisión 2024', Nebulossa y su polémica canción 'Zorra' -que cuenta con tantos defensores como detractores- calientan motores para defender a nuestro país en la gran final del eurofestival que se celebrará este sábado 11 de mayo en Malmö, Suecia. El último en sumarse a la oleada de apoyo al dúo alicantino formado por Mery Bas y Mark Dasousa, que están dejando muy buen sabor de boca durante los ensayos y van escalando posiciones en las quinielas a la victoria y en las apuestas de los eurofans, es Boris Izaguirre. "Esperemos que ganen por supuesto, me encanta la canción. Me gusta muchísimo, creo que es buenísima. Que haya toda la suerte del mundo" ha comentado con una gran sonrisa a su llegada a Madrid tras disfrutar de unos días de vacaciones con su marido Rubén coincidiendo con el puente de mayo. Tanto le gusta 'Zorra' que Boris no ha dudado en hacer un llamamiento a nuestros vecinos de Portugal para que nos voten y den a Nebulossa los ansiados 12 puntos este sábado: "Nosotros no nos los podemos dar, pero que nos los dé Portugal" ha exclamado, convencido de que nuestra propuesta quedará en un buen lugar tras la decimoséptima posicion de Blanca Paloma en 2023. No es el único tema sobre el que se ha pronunciado el presentador, que ha confesado su sorpresa al enterarse de que sus declaraciones revelando que le fue infiel a Ruben con un amigo suyo cuando llevaban muy poco tiempo juntos han sido de lo más comentadas. "Oh, ¿de verdad? La verdad que... yo creo que es un tema muy sobrevalorado. Hay que probarla para saber un poco cómo defenderse, pero yo creo que una vez hecho ya hemos aprendido la lección" ha zanjado, dejando claro que no se le ha vuelto a pasar por la cabeza ser desleal a su pareja.