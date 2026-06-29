Argelia entra en el 'silencio electoral' previo a los comicios legislativos del 2 de julio

Túnez, 29 jun (EFE).- Argelia entró este lunes en período de "silencio electoral" para los comicios legislativos del 2 de julio, tras una campaña centrada en los llamados a la participación por parte de las instituciones, que buscan evitar que se repita la baja asistencia a las urnas de las parlamentarias de 2021, cuando solo el 23,03 % del censo votó.

Durante los próximos tres días, los candidatos tienen prohibido realizar cualquier actividad relacionada con las elecciones, y los medios de comunicación, empresas o ciudadanos deberán abstenerse de difundir resultados de encuestas, así como información "de opinión" vinculada a la cita.

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La campaña electoral, que comenzó el pasado 9 de junio, se centró, fundamentalmente, en reuniones y actividades de los casi mil candidatos afiliados a distintas formaciones o que se presentan de manera independiente, en las que explicaron la "importancia" de participar en los comicios legislativos.

El cronograma arrancó el 12 de abril, con la revisión de listas electorales, un proceso que se extendió durante dos semanas, tras las cuales se confirmaron los candidatos "aptos" para competir por un escaño, de los 407 que conforman la Cámara Baja.

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Como novedad, respecto a comicios anteriores, el censo electoral está repartido en 69 'wilayas' (provincias), respecto a las 58 en las que se dividía el país, hasta que en 2025 se llevó a cabo una modificación territorial.

El Parlamento argelino está compuesto por la Asamblea Nacional Popular (ANP), cuyos nuevos miembros serán elegidos el jueves por sufragio universal, y el Consejo de la Nación, la Cámara Alta, con 144 miembros, con dos tercios elegidos indirectamente y un tercio elegido por el presidente.

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Actualmente, el histórico Frente de Liberación Nacional (FLN) domina el hemiciclo como primer partido del Parlamento, seguido de candidatos independientes y de la formación islamista Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP). EFE