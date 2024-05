Las españolas Sorribes y Bucsa llegan a la final de dobles en Madrid

Las tenistas españolas Sara Sorribes y Cristina Bucsa alcanzaron la final del torneo de dobles del Mutua Madrid Open, mientras que el tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos no compitieron este viernes en la semifinal por una lesión del sudamericano, un contratiempo que no impide que se marchen de la capital como números uno del mundo. En su primer torneo juntas, Sorribes y Bucsa alcanzaron la final en la Caja Mágica después de derrotar (6-4, 7-6(1)) a las rusas Anastasia Pavlyuchenkova y Anastasiya Potapova. Las españolas remontaron un vibrante segundo set y se medirán en busca del título con la checa Barbora Krejcikova y la alemana Laura Siegemund. En cuanto a Granollers y Zeballos, la épica remontada el jueves sobre el monegasco Hugo Nys y el polaco Jan Zielinski llevó a la dupla hispano-argentina a lo más alto del ranking. Sin embargo, Zeballos terminó tocado del isquio y ambos decidieron no arriesgar futuros torneos. Así, el checo Adam Pavlasek y el uruguayo Ariel Behar lograron el pase a la final sin jugar, y se medirán por el título de dobles masculino en la Caja Mágica con el estadounidense Sebastian Korda y el australiano Jordan Thompson, que vencieron al británico Jamie Murray y al australiano Michael Venus por 3-6, 6-3 y 10-8. Por su parte, Granollers y Zeballos tuvieron que renunciar a pelear por la que hubiera sido su cuarta final de la temporada, tras Auckland, Buenos Aires y Indian Wells, su ascenso al número uno. Granollers se convirtió así en el cuarto español en ser número uno en dobles después de Juan Gisbert ('75), Manuel Orantes ('75) y Emilio Sánchez ('89).