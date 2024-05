Simeone: "Los demás equipos crecen, tenemos que mejorar sin duda"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó este viernes que cada vez "es más difícil" meterse entre los cuatro primeros de LaLiga EA Sports y que por este motivo su equipo debe "mejorar, sin duda", mientras que de cara a la visita al Mallorca, alabó un Javier Aguirre al que admira "por saber competir desde el lugar que le toque con los equipos que sean". "Cada día es más difícil clasificarse entre los cuatro primeros. La Real Sociedad crece, el Athletic crece, el Sevilla en estos años no pudo competir, pero crecen los demás, como el Girona. Nosotros tenemos que mejorar, sin duda", afirmó Simeone en rueda de prensa. El preparador argentino se guarda para sí lo que piensa del rendimiento fuera de casa del equipo, cuyo siguiente examen a domicilio será ante un Mallorca que "trabaja de una forma increíble" y donde admira a su entrenador Javier Aguirre "por su tranquilidad y saber estar, por saber competir desde el lugar que le toque con los equipos que sean". "Yo admiro a esos entrenadores. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, trabado, como siempre intenta el Mallorca", señaló el preparador rojiblanco. "Cuando uno habla de defensa se malinterpreta y se piensa que son los tres centrales o los cuatro o cinco de atrás. La defensa es un equipo y cuando el equipo trabaja en equipo, la defensa siempre mejora. Nosotros ofensivamente hemos hecho muchos goles porque el equipo atacó en equipo, y hemos recibido muchos goles porque, posiblemente, no pudimos trabajar como debíamos en equipo", advirtió sobre el rendimiento atrás. Por otro lado, Simeone también se deshizo en elogios hacia Ángel Correa, autor de tres goles en los últimos cuatro partidos, del que dijo que "desde que llegó siempre jugó, posiblemente menos minutos de los que quiere, pero siempre estuvo predispuesto a ayudar al equipo y terminó con una cifra de goles importantes para la continuidad que no tuvo". "No tengo ninguna duda de que, para nosotros, hasta que él quiera será un jugador muy importante porque siempre está, y más allá de algún enojo, que tiene que haber porque uno siempre quiere jugar, los números hablan y hasta que él quiera nosotros vamos a estar contentos de que nos acompañe", advirtió. Quien no podrá estar en Palma será una vez más el delantero neerlandés Memphis Depay, que sigue recuperándose de su lesión muscular. "Falta poco, seguramente la semana que viene nos ayudará. La Eurocopa será una gran motivación para él porque los futbolistas la visualizan y harán un esfuerzo por llegar de la mejor manera", remarcó. Finalmente, fue preguntado por la posibilidad de que tanto Álvaro Morata como Antoine Griezmann jueguen los Juegos Olímpicos de París tras mostrar ambos su deseo de estar en esta cita. "N es tema de los entrenadores, son los clubes los que tienen que tomar las decisiones oportunas", zanjó el argentino.