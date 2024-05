Primeras palabras del abogado de Antonio Tejado tras conocer que la Fiscalía pide su libertad bajo fianza

Según ha confirmado el 'Diario de Sevilla', la Fiscalía de Sevilla ha solicitado este mismo lunes la libertad bajo fianza de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, y de los otros cinco implicados en el asalto al chalé de la cantante que están privados de libertad desde hace más de tres meses. Se trataría de la imposición de una fianza de 100.000 euros en el caso de Tejado y del ciudadano ruso Arseny Garibyan, y de 50.000 euros para los otros cuatro implicados por haber participado presuntamente en el robo que tuvo lugar en el chalé de Gines en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El abogado defensor de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha respondido al equipo de Europa Press sobre los últimos acontecimientos en el caso, revelando que hasta el momento no ha recibido oficialmente el informe del Ministerio Fiscal. Sorprendido con dichas informaciones, el letrado ha afirmado al equipo de Europa Press que solo tiene conocimiento de esta noticia a través de los medios de comunicación. En relación con la decisión final sobre la acusación, el abogado ha enfatizado que el juez será quien determine el curso de los acontecimientos. "Es la función del juez resolver la acusación", asegura Velo. "Nosotros hemos solicitado la libertad y el juez resolverá, en un sentido u otro". Ante la cuestión de si la familia de Tejado podría reunir la cantidad solicitada por la fiscalía, Fernando recalca: "Insisto, es que eso para mí, hasta que no sea notificado por los cauces legalmente previstos y no tengamos la resolución del juez que es quien decide si hay o no hay fianza y la cantidad de la misma, pues hasta entonces no puedo pronunciarme". En caso de que el juez ordene la libertad de Antonio Tejado, el abogado confirma que sería inmediata: "En cuanto el juez lo ordene, si lo ordena en ese sentido, sería inmediata la libertad, claro". Sobre la reacción de la familia ante esta noticia, revela que ellos también se han enterado por los medios: "Es una buena noticia, pero insisto, hasta que no tengamos el escrito del Ministerio Fiscal y estemos notificados oficialmente, no podemos tener seguridad". En cuanto a la opinión de Antonio Tejado, el abogado indica que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con él sobre estos nuevos desarrollos. "No sé si ha hablado con alguien. Me llamará durante la tarde de hoy", agrega Velo, expresando cautela hasta que la situación sea oficialmente confirmada.