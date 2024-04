España se medirá a Polonia en la primera ronda de las Finales de la Billie Jean King Cup de Sevilla

La selección española femenina de tenis se medirá a Polonia en la primera ronda de las Finales de la Billie Jean King Cup que se disputarán entre el 12 y el 20 de noviembre en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, según deparó este martes el sorteo. El equipo que capitanea Anabel Medina no tuvo excesiva suerte y quedó emparejada con uno de los rivales potencialmente más duros, aunque dependerá de si acude al evento la actual número uno del mundo, Iga Swiatek, que podría formar una buena dupla con Magda Linette, también dentro del 'Top 50' en estos momentos. La de Varsovia no suele jugar esta competición de final de temporada y de hecho no estuvo el año pasado en el mismo escenario para liderar a su país, que también quedó encuadrado con las españolas en el grupo inicial, con victoria de España por 2-1 en una eliminatoria sin nada en juego porque ambas estaban eliminadas. En el caso de que el equipo de Anabel Medina supere a las polacas accedería a los cuartos de final donde se toparía con Chequia, una de los cuatro cabezas de serie (número 3) que estaba exentas de esta primera ronda. El resto de emparejamientos de estas Finales de la Billie Jean King Cup son Alemania-Gran Bretaña, Eslovaquia-Estados Unidos y Japón-Rumanía. Esta primera ronda se jugará entre el 12 y el 14 de noviembre, mientras que los cuartos de final serán entre el 15 y el 17, las semifinales entre el 18 y el 19, y la final el 20.