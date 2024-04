Wilson de Morgan Stanley dice que tasas restan brillo a sólidos resultados corporativos

(Bloomberg) -- La presión ejercida por el aumento de los rendimientos del Tesoro está restando brillo a una sólida temporada de resultados para las empresas estadounidenses, según Michael Wilson de Morgan Stanley.

El estratega afirmó que, aunque la proporción de empresas que superaron las estimaciones de beneficios de los analistas fue “fuerte”, la reacción de los precios de las acciones siguió siendo moderada, ya que las valoraciones estaban infladas tras el repunte sin precedentes observado este año.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Creemos que esto es atribuible a la presión sobre las valoraciones derivada del alza de las tasas, una condición que podría mantenerse a corto plazo”, a menos que la Reserva Federal dé indicios de una tendencia expansiva en su reunión de política monetaria de esta semana, escribió Wilson en una nota.

Los datos recopilados por Bloomberg Intelligence muestran que el 81% de las empresas del S&P 500 han superado hasta ahora las estimaciones de ganancias del primer trimestre. Aun así, el precio promedio de las acciones apenas ha superado al índice de referencia el día de los resultados, el peor marcador desde el cuarto trimestre de 2020, según las cifras.

Después de subir hasta un 28% desde finales de octubre por el optimismo de que la Reserva Federal reduciría las tasas este año, el S&P 500 se ha tomado un respiro en abril mientras los inversionistas evalúan los datos que muestran una inflación estancada. Ahora que los operadores solo prevén un recorte de tasas en 2024, la presión para impulsar el repunte ha recaído en los resultados corporativos.

Según Wilson, la relación precio/ganancia se enfrenta a una caída de alrededor del 7%, incluso si las tasas se mantienen en los niveles actuales durante los próximos dos o tres meses. Un aumento lineal al 5% de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a mediados de julio aumentaría esa tendencia hasta cerca del 11%. Aun así, considera que la presión de las tasas disminuirá después de junio.

El estratega se dio a conocer por sus grandes predicciones sobre el mercado en los dos últimos años, pero ha adoptado una postura más equilibrada en 2024 después de que su pronóstico bajista no se materializara el año pasado. Wilson dijo la semana pasada que estaba evitando hacer predicciones sobre la dirección del S&P 500 para centrarse en encontrar oportunidades bajo la superficie.

Los expertos en previsiones de mercado de Goldman Sachs Group Inc. también han advertido del impacto de tasas más altas en las acciones. Desde 2006, el S&P 500 ha bajado un 4% en promedio cuando los rendimientos reales han subido más de 2 desviaciones estándar en un mes, escribió el estratega David Kostin en una nota fechada el 26 de abril.

“La máxima ‘los beneficios impulsan a las acciones’ es especialmente acertada en el entorno actual, en el que las valoraciones de la renta variable se ven limitadas por el aumento de los rendimientos de los bonos, que refleja el temor de los inversionistas a una inflación persistente”, afirmó Kostin. “Las acciones pueden digerir un alza de tasas impulsada por el crecimiento, pero tienen dificultades con una política monetaria de línea dura o cuando los rendimientos suben bruscamente”.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Morgan Stanley’s Wilson Says Rates Take Shine Off Solid Earnings

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.