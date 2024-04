El PP extremeño condena la "política de artificios" de Sánchez y critica la utilización del Rey como "actor secundario"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha condenado la "política de artificios" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado la utilización del Rey Felipe VI como "acto secundario". Sánchez Juliá ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa, en Cáceres, sobre el anuncio de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno tras unos días de reflexión en los que, en su opinión, el presidente "ha estado de puente". De este modo, ha insistido en que, tras cinco días en los que el líder del Ejecutivo central "solo ha querido que se hable de Pedro Sánchez", este lunes ha confirmado que el periodo de reflexión que se había dado era "pura estrategia política de victimización, polarización y movilización de su partido". Además, el portavoz del PP extremeño ha afeado que, mientras Pedro Sánchez hablaba de calidad democrática, lo que ha hecho es ir "en sentido contrario" a lo que la democracia "pide" y "exige". "El problema no es la política, el problema no son los jueces, el problema no son los medios de comunicación, el problema es Pedro Sánchez", ha insistido. CRITICA LA "RUEDA DE PRENSA MÁS PELIGROSA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS" Respecto a la intervención de Pedro Sánchez en la que éste ha explicado su decisión de continuar en el cargo, el portavoz del PP de Extremadura ha asegurado que se ha presenciado la "rueda de prensa más peligrosa de los últimos años. En un acto en el que incluso se ha utilizado a Su Majestad el Rey como actor secundario. Algo totalmente inconcebible e inadmisible". De este modo, Sánchez Juliá se ha preguntado que si el presidente del Gobierno quería "hacer un reinicio" o un "punto y aparte en la política española" por qué no ha consultado a los españoles "qué opinan de todo lo que le está pasando a él". "Porque el que tiene un problema es él y no la política y no los españoles. Y no ha consultado a los españoles porque todo era parte de un circo. Todo estaba preparado donde el Partido Socialista ha sido su comparsa. Pedro Sánchez va a estar marcado siempre por la decadencia que ha demostrado estos días y por la ruptura que ha traído a este país", ha asegurado. ESPAÑA NECESITA "UNIDAD" Y "DIÁLOGO" El portavoz de los 'populares' extremeños ha criticado que Sánchez quiere a los españoles "a su medida" y "a su servicio", ya que "tras cinco días de puente" todo "sigue igual" para los ciudadanos a excepción de la vida política, que la "ha vuelto a poner patas arriba para que se hable de él" y no de los "verdaderos problemas" de la ciudadanía. "Este país necesita unidad. Este país está diálogo. Este país necesita consenso. Y lo que no necesita son maniobras de artificio que lo único que quieren conseguir es desviar la atención de lo realmente importante. Porque mientras aquí en Extremadura contamos con una presidenta que no se distrae, que no cambia el rumbo, que no cambia el objetivo que es solucionar los problemas de los extremeños, Pedro Sánchez sólo busca distraernos", ha insistido. Por ello, Sánchez Juliá ha asegurado que si el tiempo que Pedro Sánchez ha destinado durante estos cinco días a reflexionar lo hubiese destinado a solucionar los problemas de los extremeños hubiese estado "a la altura de lo que se pide en un cargo como es el de presidente de Gobierno". "Pero Pedro Sánchez no ha hecho eso. Pedro Sánchez ha preferido estar cinco días dimitido, en diferido y estando cinco días sin ejercer de presidente. Todo para nada", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que el PP extremeño cree en la "política de verdad", en la de "confrontar ideas y proyectos desde el respeto" y no en la "política de artificios, de cambios de guión única y exclusivamente por interés propio". Finalmente, ha considerado que el presidente de Gobierno ha mandado este lunes un "mal mensaje" a los españoles porque "no ha hecho autocrítica" y "no ha analizado realmente la situación" sino que una vez más se ha dedicado "a hablar de Pedro Sánchez, a atacar a los jueces y a atacar a los medios de comunicación. Y en ese sitio al Partido Popular no nos van a encontrar·. "Nosotros creemos que lo que necesita este país y lo que necesita Extremadura son soluciones a los problemas, políticos que solucionen problemas y no políticos que generen problemas, como ha hecho el presidente del Gobierno", ha concluido.