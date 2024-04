El argentino Ariel Holan vislumbra un Barcelona "muy poderoso en un tiempo no muy lejano"

Quito, 29 abr (EFE).- El argentino Ariel Holan afirmó este lunes que "tenía una cuenta pendiente" para entrenar al Barcelona después de que en varias ocasiones anteriores le hubiese contactado y aseguró que el club ecuatoriano tiene "una base muy buena para ilusionarse con un equipo muy poderoso en un tiempo no muy lejano".

En la rueda de prensa de su presentación oficial como técnico del Barcelona, Holan dijo que se ha encontrado un equipo con "una base muy buena" y aclaró que la mejor versión del club de Guayaquil bajo sumando se verá en el segundo semestre, una vez que haya podido hacer una pretemporada antes del inicio de la segunda fase de la Liga Pro ecuatoriana.

Holan, que reemplaza al uruguayo Diego López, explicó que lo que le atrajo para firmar por el Barcelona fue "la envergadura del club y lo multitudinario de su afición", pero sobre todo el hecho de que en otros momentos de su carrera ya lo había contactado.

"Era como una cuenta pendiente. En algún momento de mi vida, el Barcelona se iba a encontrar (en el camino) y creo que este era el mejor momento para mí para aceptar este desafío", indicó Holan.

El entrenador destacó también "las ganas del club de forjar un proyecto que lo pueda llevar a destacarse a nivel internacional".

"Me pareció que había mucha ambición en darle un salto al rendimiento del equipo, que es algo que no se consigue de la noche a la mañana", señaló.

Holan reconoció que "empezar un torneo por la mitad es complejo, pero es un desafío como entrenador aceptar esto. A mí me entusiasmó y ahora hay que bailar y amacarse para ver si logramos esto de la forma que soñamos", apostilló.

El argentino apuntó que "desearía lograr en pocos entrenamientos que el equipo esté cohesionado, con distancias cortas entre líneas, sin importar la altura a la que se haga ese juego, y tratar siempre que el equipo esté corto y agresivo".

"Siempre mis equipos se distinguieron por esto que vengo a buscar acá: que sean equipos agresivos, que sean dinámicos, verticales, que piensen en el campo rival y que mejoren su calidad de ataque", añadió.

En ese sentido, valoró el desempeño del Barcelona en sus dos últimos partidos contra Sao Paulo, con derrota por 0-2 en la Copa Libertadores, y el domingo frente a Emelec, en el Clásico del Astillero, con empate a un gol.

"Demostró en varios pasajes de ambos partidos, contra dos rivales de mucha importancia, que muestra rasgos de ilusionarnos con un equipo muy poderoso en un tiempo no muy lejano", auguró Holan.

"Sabemos que los resultados son determinantes, pero Roma no se hizo en un día. Hay que construirla y trabajar mucho porque material hay, futbolistas valientes y de jerarquía los tenemos, pero hay que dotarles de los recursos de poder hacerlo a cualquier latitud y a cualquier nivel", agregó.

Así, el técnico, que en 2017 ganó la Copa Sudamericana con el Independiente de Avellaneda, expresó su alegría por reencontrarse en Barcelona con el centrocampista Fernando Gaibor.

Sobre sus referentes como entrenador, Holan comentó que su primer faro fue César Menotti, porque "él revolucionó el fútbol argentino", y luego también el Ajax de Rinus Michels, "que fue la base del Barcelona (de España) de Johan Cruyff hasta llegar al número uno, que es (Josep) Guardiola".

"Con otras características también me gustan (Jürgen) Klopp, (Marcelo) Bielsa y (Diego) Simeone, que se diferencian del resto y que sus equipos juegan como entrenan. Son los entrenadores de elite que uno admira, respeta y aprende", continuó.

Holan recordó que él se inició en el hockey y que empezó como entrenador a los 16 años, una labor que no ha dejado de hacer hasta ahora. "Realmente es algo que yo disfruto, es lo que amo realmente hacer y son ya más de casi 50 años que ininterrumpidamente hago esto. Me siento entrenador desde que me levanto hasta que me acuesto", concluyó.