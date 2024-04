Sofía Cristo, con cierto desdén, felicita a su hermano Ángel por su boda con Ana Herminia

Momentos únicos los que se vivieron anoche en la gala de 'Tierra de nadie' con el romántico reencuentro de Ángel Cristo Jr. y su novia Ana Herminia. El hijo de Bárbara Rey, emocionadísimo, no podía contener las lágrias al ver a la mujer de su vida en Honduras y, confesando que no sabía lo que era estar enamorado hasta que la conoció, se arrodillaba para pedirle matrimonio. Como no podía ser de otro modo la respuesta era "sí", por lo que este domingo asistiremos a la boda del concursante de 'Supervivientes' -que está de doble celebración ya que ha vuelto a ser salvado por la audiencia- en presencia de todos sus compañeros. No estarán sin embargo en el 'sí quiero' de Ángel ni su madre, Bárbara Rey, ni su hermana Sofía Cristo, que ya ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press a la gran noticia. Muy seria y a las carreras hacia un coche que la esperaba para cumplir con un compromiso profesional, la Dj le daba la enhorabuena con cierto desdén a la pareja por su boda: "Pues felicidades. Muy contenta por él" ha asegurado con desgana, cerrando la puerta del vehículo afirmando apurada que "llego tarde, llego tarde" para no revelar si está feliz y si cree que este cambio en la vida de su hermano servirá para acercar posturas.