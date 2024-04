La mejor amiga de Isabel Pantoja, Mariló de la Rubia, rompe su silencio tras la cancelación de su concierto

Preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja después de que la promotora de su gira 50 aniversario anunciase este miércoles el aplazamiento de su próximo concierto, previsto para el 30 de abril en Tenerife, por motivos de salud de la artista. "La decisión de aplazar no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas" explicaba el comunicado, en el que no han entrado en detalles sobre los problemas de salud que había avanzado Antonio Rossi en 'Vamos a ver' minutos antes. El periodista revelaba que Pantoja se encontraba en Córdoba sometiéndose a diferentes pruebas médicas y en función del resultado los planes de la artista seguirían adelante, aunque ya advertía que el concierto de Tenerife "pendía de un hilo". Y así fue. Isabel tendrá que guardar reposo durante 2 semanas, y las especulaciones no han tardado en surgir. Se dice que podría tener problemas en una de sus piernas, que arrastraría problemas renales desde su paso por prisión, problemas circulatorios... ¿Qué le pasa realmente a la cantante? Su íntima amiga Mariló de la Rubia deja claro que no será ella quien lo haga público: "Preguntárselo a ella". "A mi nadie me prohibe nada pero no soy su portavoz" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press, dejando en el aire los motivos que han llevado a Pantoja a aplazar su concierto y cómo se encuentra en estos momentos la tonadilla, que ya habría regresado a Cantora tras someterse a varias pruebas médicas. Sin embargo, su sonrisa y su actitud relajada a pesar de la presencia de prensa a las puertas de la clínica que regenta en Córdoba -confesando con educación que le hacen sentir "apuro" y vergüenza"- dejan entrever que el estado de Isabel no es tan preocupante como se ha dicho. Tanto es así que no ha dudado en bromear con un reportero que no le dejaba abandonar el lugar al ponerse ante su coche, riendo abiertamente cuando le ha preguntado si pensaba atropellarse.