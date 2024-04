Joan Manuel Serrat: "Me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido"

Barcelona, 24 abr (EFE).- El cantautor español Joan Manuel Serrat, ganador este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, mostró gratitud por la distinción, que reconoce un trabajo de decenios, y afirmó que, "en este momento, me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido".

A los 80 años, cree que se trata de un "buen colofón" para su trayectoria y desea que la vida sea "generosa" y la pueda seguir disfrutando, según dijo en una rueda de prensa en Barcelona, donde nació.

"Me siento bastante contento con mi vida. Procuro distinguir los momentos más claros de los más turbios, los que me han producido más satisfacción de los que no. Hecho esto, los junto todos, y me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido en esta vida. Espero que sea generosa y me permita disfrutarla en el tiempo", señaló.

Cuando recibió la llamada telefónica para comunicarle el premio, vivió un "momento muy inesperado y feliz", según dijo, que no ha impedido que haya continuado con lo que tenía previsto hacer como renovar el permiso de conducir, ir al notario con su hija y comer, después, con la familia.

Bromeó, justamente, con que para hoy tenía otra idea de jornada y también que ya ha anotado que el 28 de octubre tendrá el día ocupado porque es cuando se entrega el premio, que ha recibido con "extraordinaria satisfacción, alegría, gratitud, emoción, con sorpresa".

No obvió que han pasado un par de años desde que anunció su retirada, algo que hizo porque quiso, y agregó que sigue escribiendo, aunque no para publicar, también algunas canciones, sin ningún compromiso, porque tampoco ve dónde darlas a conocer.

Sintiéndose "hijo de una cadena", que espera que continúe en el futuro, también confía en tener tiempo para disfrutar con "la serenidad y la distancia que merece" el premio Princesa de Asturias, que en ediciones anteriores ganaron otros cantantes como Bob Dylan y Leonard Cohen.

"Es un premio -destacó- que, en cualquiera de sus disciplinas, es sumamente prestigioso, no solo en el apartado de las Artes, también en el de las Letras, las Ciencias, en cada una de sus modalidades".

Sin sentirse abanderado de ninguna causa, aunque sí cómplice de todo en lo que se ha implicado, reivindicó el catalán y español con la certeza de que es alguien que tiene estos dos idiomas como una forma de "entenderse y existir", que conviven en él con "toda naturalidad y sin necesidad de utilizar ningún diccionario para pasar de una a otra" lengua.

Actualmente una de sus máximas preocupaciones es la cuestión ecológica, la relación del hombre con el planeta, aunque considera que la gente se está "empezando a dar cuenta de que esto se está yendo a pique por el maltrato al medio".