(Crónica) El Liverpool pierde el derbi y complica sus opciones al título

El Liverpool ha perdido este miércoles por 2-0 en su visita al Everton y ha complicado sus opciones al título de la Premier League, en un partido correspondiente a la jornada 29, donde además el Manchester United ha firmado otra remontada (4-2) ante el colista Sheffield United. En Goodison Park, los locales empezaron con ímpetu, forzando incluso un penalti que fue anulado por fuera de juego previo. El portero de los 'reds', Alisson Becker, se libró ahí de un apuro; pero no lo evitó en el minuto 27, cuando Jarrad Branthwaite aprovechó un largo barullo a balón parado para rematar a bocajarro dentro del área. Aunque hubo dudas para conceder el gol porque el VAR alargó su revisión, el 1-0 subió finalmente al marcador de un estadio que no celebraba un triunfo en el derbi de Merseyside desde 2010. Darwin Núñez estuvo muy cerca del empate en el 35', con un derechazo raso, y Luis Díaz también lo rozó en otro remate justo antes del descanso. Sin embargo, Jordan Pickford hizo dos buenas paradas a sendos tiros, fraguando una actuación destacada que continuó en la segunda mitad. El Liverpool tuvo la pólvora mojada y para colmo encajó el 2-0 en el 58', merced a un potente cabezazo de Dominic Calvert-Lewin a la salida de un córner. Esta derrota dejó a los pupilos de Jürgen Klopp con 74 puntos, aún en la segunda posición, pero con dos encuentros más que el Manchester City, inquilino del tercer puesto con 73 puntos. En la cúspude sigue el Arsenal, con 77 puntos y los mismos 34 partidos jugados que el equipo 'red'. Por su parte, el Everton con este triunfo alcanzó los 33 puntos y se distanció del descenso, donde está hundido el Sheffield a tenor de su vigésima y última posición. Eso sí, dio la sorpresa momentánea en Old Trafford al ir por delante en dos ocasiones (0-1 y 1-2), con los goles de Jayden Bogle y de Ben Brereton Díaz. Para esquivar más sustos, Bruno Fernandes encauzó la remontada de los 'diablos rojos' al transformar de penalti el 2-2, marcar el 3-2 con un zurdazo desde fuera del área y dar a Rasmus Hojlund el pase del 4-2. Tras haber levantado milagrosamente contra el Coventry City su reciente semifinal de la FA Cup, el Manchester United sigue en la lucha liguera por ocupar posiciones europeas, ahora con 53 puntos en su bagaje. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 29 EN LA PREMIER LEAGUE. -16 de marzo. Luton - Nottingham Forest 1-1. Burnley - Brentford 2-1. Fulham - Tottenham 3-0. -17 de marzo. West Ham - Aston Villa 1-1. -Martes. Arsenal - Chelsea 5-0. -Miércoles. Wolverhampton - Bournemouth 0-1. Crystal Palace - Newcastle 2-0. Everton - Liverpool 2-0. Manchester United - Sheffield United 4-2. -Jueves 25 de abril. Brighton - Manchester City.