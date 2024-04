Izaskun Lacunza, nueva directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

El Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha nombrado este martes a Izaskun Lacunza Aguirrebengoa nueva directora general de la Fundación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lacunza es experta en proyectos de asesoramiento científico, movilidad y atracción de talento científico, ciencia abierta, e igualdad de género en la investigación. Hasta su nombramiento como directora general, era directora del departamento de Políticas públicas de FECYT y coordinadora de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso (la Oficina C), una iniciativa pionera de asesoramiento científico al poder legislativo. Ha participado en la gestión e impulso de proyectos emblemáticos de FECYT, como la iniciativa EURAXESS para la atracción y retención de talento; en la promoción de políticas europeas de gestión de recursos humanos en investigación con perspectiva de género; y ha puesto en marcha programas de mentorazgo para la diversificación de carrera científica e igualdad de género (REBECA y FELISE). Asimismo, ha sido coordinadora del impulso y apoyo que FECYT ha prestado a las asociaciones de científicos españoles en el extranjero y de otros proyectos europeos de interés para la Fundación en áreas tales como diplomacia científica y ciencia para las políticas públicas. Cuenta también con experiencia internacional y entre 2012 y 2014 fue directora Ejecutiva de LIBER (la Red de Bibliotecas Europeas de Investigación), donde lideró la participación de sus socios en el movimiento de ciencia abierta y en proyectos europeos. También ha participado en publicaciones, entre las que destacan los Informes C de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, así como artículos relacionados con la movilidad investigadora y diplomacia científica: Review of the European Charter & Code of Conduct for the Recruitmen of researchers (2021); Calling for a Systemic change: Towards an European Union Science Diplomacy for addressing global challenges (2021) y Spanish Science diplomacy: a Global and collaborative Bottom-Up Approach (2017). Lacunza es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha estudiado en el Programa Ejecutivo en Gobernanza en el Sector Público de ESADE.