Rusia ve "avances" en el frente en Ucrania a pesar de la ayuda de EEUU a Kiev

Las autoridades de Rusia han subrayado que se han registrado "avances" por parte de sus tropas desplegadas en Ucrania a pesar de toda la ayuda prestada por Estados Unidos a las autoridades ucranianas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que las fuerzas rusas "están mejorando su posición en el frente" y ha aclarado que, "en general, la dinámica está ahora absolutamente clara para todo el mundo". Así se ha referido a la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de apoyar la asignación de nuevos fondos para entregar ayuda a Ucrania. "El dinero y las armas que se suministrarán, no conducirán a un cambio en esta dinámica", ha garantizado Peskov, que ha manifestado que estos fondos "provocarán nuevas víctimas entre los ucranianos". "Ucrania sufrirá mayores pérdidas", ha manifestado Peskov, que ha hecho hincapié en que gran parte de ese dinero "quedará de una u otra forma en manos de los propios estadounidenses". "Estados Unidos se enriquecerá y obtendrá dividendos adicionales, proporcionando así ayuda a Ucrania", ha aclarado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. En este sentido, ha arremetido contra el proyecto de ley estadounidense para apropiarse de activos rusos congelados en el país por valor de unos 6.000 millones de euros y ha alertado de que estas medidas estarán sujetas a "procedimientos judiciales". "Somos muy escépticos en lo referente a este punto porque no es más que la destrucción de todos los fundamentos del sistema económico. (...) Esto no puede ser visto de ninguna forma como una acción legal. Es ilegal y, por lo tanto, será sujeto a medidas de represalia y procedimientos legales", ha advertido. No obstante, ha admitido que un juicio de este tipo "sería muy complejo", pero "provocará daños graves a la economía y los intereses estadounidenses". "Si estas medidas salen adelante, por supuesto, muchos inversores se lo pensarán diez veces antes de hacer cualquier inversión en productos económicos estadounidenses", ha dicho. TOMA DE OTRA LOCALIDAD EN DONETSK Por otra parte, las autoridades rusas han informado de avances en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde han dicho haber "liberado" la localidad de Novomijailovka, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso difundido a través de su cuenta en Telegram. Así, ha indicado que algunas de las unidades de las fuerzas de asalto han sido derrotadas a manos de las brigadas ucranianas en zonas de Belogorovka, si bien las fuerzas rusas han logrado hacer frente a varios grupos de asalto en Bogdanovka y Pobreda, también en Donetsk. "Las fuerzas ucranianas han perdido unos 410 efectivos, nueve vehículos y artillería, además de un almacén de armas y una estación desde la que llevaban a cabo la guerra electrónica", recoge el texto.