Los países de la UE buscan unir fuerzas para suministrar Patriots a Ucrania

Los ministros de Exteriores y Defensa de los Estados miembro de la Unión Europea exploran formas de cooperación para suministrar más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, incluyendo las baterías Patriot, con las que cuentan Países Bajos, Rumanía, Alemania, Grecia o España y que están en el centro del debate después de que Kiev haya reclamado estos sistemas tras la respuesta de Israel para repeler el ataque con 300 drones y misiles lanzado por Irán. A su llegada al encuentro conjunto de titulares de Exteriores y Defensa en Luxemburgo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha puesto el foco en que todos los países del bloque "hagan lo que puedan" para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, tanto con nuevas baterías como con lanzadores, munición e interceptores para nutrir los sistemas con los que cuenta Kiev. "Veremos qué pueden hacer los Estados miembro. En Bruselas no tenemos estos medios, son los Estados miembro los que los tienen", ha reiterado, indicando que espera pasos concretos de los ministros durante la reunión. Los sistemas Patriot, vistos como las defensas antiaéreas más modernas y eficaces, están en el centro de las conversaciones en el seno de la UE después de que Alemania ha tomado el liderazgo en esta cuestión y pide "incentivar" que otros socios que no están ante una amenaza directa ofrezcan sus sistemas, tanto en la UE como en la OTAN. En todo caso, fuentes europeas no esperaban antes de la cita que la decisión sea inmediata, al tratarse de un costoso sistema de defensa, cada uno valorado en casi 1.000 millones, que resulta estratégico para la seguridad de los países y se tiene en pequeñas cantidades. A su entrada en la reunión, la ministra neerlandesa de Exteriores, Hanke Bruins, ha apuntado que Países Bajos estudia si puede suministrar más ayuda a Ucrania de su propios stocks, aunque ha reconocido que "será difícil" por lo que se ha abierto a buscar alternativas como sería comprar sistemas a terceros países para entregarlos a Ucrania. Su colega, titular de Defensa, Kajsa Ollongren, ha detallado que los Estados miembros están "uniendo fuerzas" y "explorando avenidas" para suministrar más defensas antiaéreas a Ucrania. "Necesitamos acciones, pero a veces se necesita hablar para tomar acciones, eso vamos a hacer", ha recalcado. En la misma línea, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha defendido que el país "siempre ha estado de lado de Ucrania en lo que ha necesitado" y ha puesto de relieve que en el transcurso de la guerra España ya ha entregado material antiaéreo y "va a hacer todo lo que esté en su mano", sin querer concretar ningún anuncio nuevo. Para el titular de Exteriores lituano, Gabrielus Landsbergis, el apoyo liberado de 60.000 millones de dólares por el Congreso de Estados Unidos tras meses de parálisis "no puede pararnos de hacer lo que tenemos que hacer", asegurando que la UE debe dar pasos adelante en el suministro de defensas antiaéreas y apuntando que Lituania destinará asistencia específica que necesita Kiev. De lado de Letonia, el ministro de Defensa, Andrus Spruds, ha quitado algo el foco de las baterías Patriot, al señalar que son importantes pero se puede contribuir con otro tipo de sistemas de defensa antiaérea con los que Riga está dispuesta a ayudar. "Creo que tenemos más conciencia de la urgencia y es cuestión de mirar más a fondo en nuestros propios arsenales", ha dicho. Su homólogo sueco, Pal Jonson, ha recalcado que el país apoya la iniciativa alemana y contribuirá económicamente, además de estudiar la opción de mandar a Ucrania el sistema antiaéreo portátil RBS 70. Mientras que el ministro checo de Exteriores, Jan Lipavsky, ha reclamado que el bloque europeo "haga todo lo que tiene en su imaginación" para hacer frente a la invasión rusa en Ucrania. "Es necesario tener una coalición para la defensa antiaérea. Tenemos que defender los cielos europeos para que Rusia no pueda destruir la infraestructura energética en Ucrania. Como Occidente tenemos que lograr esto, siempre podemos hacer más y tenemos que encontrar soluciones concretas", ha apelado. Durante la reunión los titulares de Exteriores y Defensa de los 27 pasarán revista a la iniciativa checa que busca movilizar fondos para la adquisición de munición de artillería para Ucrania fuera de la UE. Según las últimas cifras de Praga, 200.000 cartuchos ya han sido adquiridos, mientras que se mantienen negociaciones para contratar otros 300.000 obuses, con la fecha de principios de junio como plazo de entrega, si bien lamentan la falta de compromiso con el fondo de parte de países importantes como Francia o España.