De Hiba Abouk a Pocholo Martínez-Bordiú: la lista completa de concursantes de 'Masterchef Celebrity 9'

Regresa 'Masterchef Celebrity'. Y aunque el programa lo tenía complicado después del 'nivelón' de la última edición que ganó la actriz Laura Londoño, con concursantes como Jesulín de Ubrique, Genoveva Casanova, Álvaro Muñoz Escassi o Toñi Moreno, el casting de la novena entrega del popular talent de cocina de TVE ¡promete y mucho! Como suele ser habitual, entre los candidatos a conseguir el preciado delantal de chef encontramos actores y actrices, influencers, presentadores y un amplio abanico de rostros conocidos que en las próximas semanas comenzarán a grabar en diferentes localizaciones de nuestro país. Y aunque se rumoreó que Bertín Osborne se convertiría en el fichaje bomba de 'Masterchef Celebrity 9', no hay ni rastro del cantante y presentador en la lista completa de concursantes que ya ha confirmado el programa estrella de RTVE. Del mundo de la canción, encontramos a Pitingo, que tras sus durísimas críticas a Pedro Sánchez en redes sociales llega dispuesto a demostrar su talento para la cocina. Entre sus rivales, un amplio abanico de intrérpretes: Francis Lorenzo -que ha participado en las series más populares de nuestro país-, Itziar Miranda -nuevo reto tras el final de 'Amar es para siempre'-, José Lamuño, Nerea Garmendia, María León, Ruben Ochandiano e Hiba Abouk, que ha retomado su carrera en nuestro país con más fuerza que nunca tras su polémica separación del futbolista Achraf Hakimi en marzo de 2023. Como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta el gran apoyo que tienen en redes sociales, en el casting también hay dos creadores de contenido: Marina Rivers -colaboradora de 'TardeAR' ya ha demostrado sus dotes para la pequeña pantalla- y Pelayo Díaz, que intentará demostrar que la cocina se le da también como la moda. Topacio Fresh, artista e íntima amiga de celebrities como Mario Vaquerizo y Alaska, se suma al grupo. Un casting que completan nombres como la expolítica del Partido Popular Cristina Cifuentes -rostro habitual de las tertulias políticas desde hace tiempo-, el presentador Raúl Gómez, la mitad de 'Gomaespuma', Juan Luis Cano, e Inés Hernand, con ganas de mostrar su verdadera cara tras las críticas que recibió por su retransmisión de la alfombra roja de los Goya en TVE. Y por último, dispuesto a regalarnos grandes momentos y a hacer reír a la audiencia aunque sinceramente no tenemos todas con nosotros de que los fogones sean lo suyo, Pocholo Martínez-Bordiú, que intentará ganarse con su sentido del humor al jurado, de nuevo formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.