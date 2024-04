Así es alojarte en un antiguo Boeing 737 transformado en una villa de lujo en Bali

Cuando un avión queda obsoleto suele ser abandonado y enviado a lo que se conoce como cementerios de aviones, y aunque algunas de sus piezas pueden ser recicladas y reutilizadas en la construcción y decoración de edificios, la curiosa idea de este empresario ruso ha dado la vuelta al mundo. Private Jet Villa es un proyecto del empresario Felix Demin que ha construido una lujosa villa en Bali a partir de un Boeing 737. Esta villa, que tiene una capacidad máxima de 4 huéspedes para pasar la noche, cuenta con unas instalaciones de lujo que lo hacen un lugar único en el que hospedarse. La villa, a pesar de su corta capacidad, puede ser reservada también para bodas o celebraciones y es que gracias a sus enormes jardines, la villa cuenta con capacidad para 20 invitados para cenar al aire libre o 50 invitados para un servicio de cócteles. Según indican en su propia web, el proyecto comenzó antes de la pandemia, cuando el joven empresario ruso compró este avión que realizaba servicios en Indonesia. Una vez en sus manos, Félix lo reubicó y encontró la que para él es la ubicación perfecta: los acantilados de Nyang Nyang en Ulluwatu, una de las costas más espectaculares de Bali. Private Jet Villa ofrece un servicio único a sus huéspedes, haciendo de su estancia una verdadera experiencia. En primer lugar, la llegada a la conocida como "Isla de los Dioses" (Bali), se puede realizar en limusina o por helicóptero, que tiene un gasto adicional. Sobre sus instalaciones, el avión cuenta con dos suites de primera clase, que incluyen baño privado y todo tipo de comodidades. Además, la Private Jet Villa tiene en sus exteriores varios jardines paisajísticos en los que se puede disfrutar de una piscina infinita. La joya de la corona, según indica en su web Private Jet Villa, se encuentra en una de las dos suites con las que cuenta la villa, y es que la suite principal, la Jet Suite, cuenta con el primer jacuzzi en la cabina de un avión del mundo. Este particular alojamiento cuenta también con dos baños, cocina, helipuerto, servicio de mayordomo y acceso a la playa de Nyang Nyang. Todos estos lujos y comodidades no son para todos los bolsillos, y es que, reservando desde su propia web, pasar una noche en la Private Jet Villa puede costar desde 3.000€ en estas fechas hasta 6.900€ si quieres acudir en los meses de verano, según los precios publicados en Booking. Este proyecto no fue inaugurado oficialmente hasta diciembre de 2023, y tal y como indica en su web Private Jet Villa, se ha convertido en uno de los destinos de lujo más buscados del mundo y ha hecho que este avión sea ya un icono en Bali e Indonesia.