Agenda semanal de EFE Internacional del 16 al 22 de abril de 2024

Jerusalén/Gaza/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Gaza y del reciente ataque iraní contra Israel y sus repercusiones (cobertura diaria).

Kiev/Moscú/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Martes 16 de abril

Washington - Rueda de prensa de la portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

Naciones Unidas - Presentación del informe sobre antisemitismo en 2023 en Estados Unidos de la Liga Antidifamación (ADL), seguido de rueda de prensa.

Quito - La seguridad es la gran protagonista del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Tegucigalpa - El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras presenta el libro 'Monumentos de la corrupción', un flagelo de vieja data en el país.

Tegucigalpa - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebra de manera virtual una cumbre de jefes de Estado y Gobierno, convocada por su presidenta pro témpore, Xiomara Castro, para tratar el asalto de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito.

Ciudad de México - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, busca en la cumbre virtual de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que otros países de la región se sumen a la demanda de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el asalto a la Embajada en Quito.

Ciudad de México - Las organizaciones Data Cívica y México Evalúa presentan el informe ‘Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México’.

Ciudad de México - El Gobierno mexicano difunde el informe sobre los homicidios en el primer trimestre del año.

Caracas - Cierra el plazo de inscripción y actualización del censo de votantes en Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Caracas - Activistas alertan de los supuestos riesgos que implicaría la aprobación de una ley propuesta por el Gobierno de Venezuela contra "el fascismo".

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne a puerta cerrada para estudiar el conflicto en el Sáhara Occidental.

San Salvador - Una Cámara de lo Penal brinda la resolución del juicio contra el exdiputado Norman Quijano -procesado en calidad de ausente- por supuestamente pactar con pandillas para intentar ganar las elecciones presidenciales del 2014.

Nueva York (EE.UU.) - El escritor Salman Rushdie protagoniza una charla virtual con la escritora Suleika Jaouad previa a la publicación de sus memorias del intento de asesinato que sufrió en 2022.

Santiago de Chile - Se inaugura la séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. (Hasta el 18 de abril).

Buenos Aires - El Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) comienza el miércoles. (Hasta el 28 de abril).

La Habana – Continúa el Festival de cine europeo. (Hasta el 21 de abril) .

Santiago de Chile - La vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, inaugura la séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. (Hasta el 18 de abril)

Ciudad de Panamá - El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, realiza una visita oficial a Panamá.

Montevideo - El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales organiza en Montevideo el foro internacional 'Las Desigualdades en América Latina: tensiones, debates y propuestas'.

Brasilia - El pleno del Senado brasileño tiene previsto votar un polémico proyecto de enmienda a la Constitución que propone endurecer la criminalización de la posesión de cualquier tipo y cantidad de droga ilícita.

Lima - La Biblioteca Nacional de Perú presenta un nuevo servicio de transcripción e impresión en sistema Braille para restaurantes y empresas hoteleras que estará a cargo de personas con discapacidad.

Cartagena (Colombia) - Comienza el 63 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci). (Hasta el 21 de abril).

Liubliana - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita a Eslovenia como parte de su gira europea para impulsar un reconocimiento coordinado de Palestina como Estado.

Bruselas - Reunión extraordinaria y por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) para analizar la situación en Oriente Medio.

La Haya - El Gobierno armenio responde a los argumentos expuestos por Azerbaiyán contra la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre un caso relativo a la convención que prohíbe todas las formas de discriminación racial, dada la situación en el enclave de Nagorno Karabaj.

Pekín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, con quien abordará las relaciones políticas y económicas, así como la guerra rusa en Ucrania.

Atenas - Comienza la IX conferencia mundial "Nuestro Océano".

Bruselas - Consejo informal de ministros de Energía de la UE.

Londres - Se publica el libro de la ex primera ministra conservadora Liz Truss 'Ten Years to Save the West' en el que relata su convulsa experiencia en Downing Street.

Berlín - El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, firma en Dinamarca la compra de cazas F-16.

Rabat - El presidente del Gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, comparece ante las dos cámaras parlamentarias para presentar su balance de mitad de legislatura.

Taipéi - El presidente de la Cámara Alta de Paraguay, Silvio Ovelar, visita Taiwán.

Berlín - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo de Estonia, Alar Karis, con honores militares.

Ginebra - Varios países árabes, liderados por Egipto, organizan una presentación de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos para las misiones diplomáticas.

Shanghái (China).- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga el crecimiento del PIB en el primer trimestre y otros indicadores clave, como la producción industrial.

Londres - Se publica en inglés el libro 'Cuchillo, meditaciones sobre un intento de asesinato', en el que el escritor de origen indio Salman Ruhdie documenta el atentado que sufrió en 2022.

París - La Quincena de Cineastas, sección paralela del Festival de Cannes, desvela su selección de películas para su edición 2024.

Pekín - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, participa en un homenaje al profesor e hispanista Dong Yansheng en el que recibirá su legado para ser conservado en La Caja de las Letras en Madrid.

Londres - La National Gallery de Londres expone la última obra de Caravaggio, 'El martirio de santa Úrsula', por primera vez desde hace casi dos décadas.

Santiago de Chile - La Comisión Antidistorsiones de Chile celebra una nueva sesión para decidir si eleva o mantiene los aranceles al acero chino.

Washington - El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebran sus reuniones de primavera. (Hasta el 19 de abril).

Washington - La Reserva Federal publica los datos de la producción industrial estadounidense.

Nueva York (EE.UU.) - Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth y Johnson & Johnson publican sus resultados del primer trimestre.

São Paulo (Brasil) - La minera brasileña Vale presenta su informe de producción correspondiente al primer trimestre.

São Paulo (Brasil) - La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ofrece una conferencia para hablar del panorama actual de la economía de su país y las nuevas oportunidades comerciales con Brasil.

Miami (EE.UU.) Comienza el foro Startup OLE en Miami. (Hasta el 17 de abril).

Miércoles 17 de abril

Ciudad de Panamá - Panamá celebra el tercer y último debate electoral entre los candidatos presidenciales antes de las elecciones del próximo 5 de mayo.

Quito - La Unión Europea (UE) y la cooperación alemana presentan los programas 'Ciudades intermedias sostenibles' y 'Movilidad verde en ciudades', que serán implementados por la agencia de cooperación de Alemania (GIZ).

Tegucigalpa - La Asociación para una Ciudadanía Participativa presenta un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en Honduras 2023.

Miami (EE.UU.) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inicia su reunión de semestral. (Hasta el 19 de abril).

Naciones Unidas - Sesión del Consejo de Seguridad para tratar sobre el papel de la juventud en el Mediterráneo y su papel en la paz y seguridad.

Lima – Se cumplen cinco años de la muerte del expresidente peruano Alan García.

Washington - El jefe de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson, comparece en rueda de prensa.

Bogotá - Visita a Colombia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bogotá - Comienza la XXXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). (Hasta el 2 de mayo) .

Bogotá - La escritora española Irene Vallejo, aclamada mundialmente por su ensayo 'El infinito en un junco', pronuncia el discurso de apertura de la XXXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo).

Bogotá - Colombia recuerda a su Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, al cumplirse el décimo aniversario de su muerte.

Ciudad de México - México, país en el que pasó la mayor parte de la vida y donde falleció Gabriel García Márquez recuerda al gran escritor colombiano.

Chiguagua (México) – Los migrantes están tomando más riesgos en el desierto ante los crecientes controles en México y EE.UU.

Buenos Aires - Se celebra la vigésima quinta edición del Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). (Hasta el 28 de abril).

Washington - La embajada de España y la Oficina Cultural de España en Washington presentan ‘Spain Infographics’, una muestra de lo mejor del periodismo español de datos y visual.

El Salvador - Expertos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana presentan un informe sobre el estado de los derechos humanos en el país.

Amsterdam (Países Bajos) - Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima dan la bienvenida a los reyes Felipe y Letizia en su primera visita de Estado a Países Bajos. (Hasta el 18 de abril).

Roma - Los ministros de Exteriores del G7, el grupo de democracias más ricas del mundo, se reúnen en la isla italiana de Capri (sur) para abordar temas como las guerras en Ucrania y Gaza o las relaciones con Rusia o China. (Hasta el 20 de abril).

Zagreb - Croacia celebra unas elecciones generales adelantadas, que estaban previstas inicialmente para el mes de septiembre.

Bangkok - Se reanuda en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Bruselas - Cumbre informal de los miembros del Consejo Europeo.

Venecia (Italia) - La Bienal del Arte de Venecia comienza este miércoles la presentación previa a la prensa con visitas a pabellones como los de España y el Vaticano.

Roma - La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Roma Tre en Lengua y Literatura tras ofrecer una lección magistral en su aula magna.

París - Audiencia del Tribunal de Apelación de París sobre las euroórdenes españolas contra los exdirigentes etarras María Soledad Iparraguirre Guenechea, 'Anboto' y Juan Luis Rubenach Goig.

Túnez - La primera ministra italiana, Georgia Meloni, se reúne con el presidente tunecino, Kais Said, para abordar la cuestión migratoria.

Bruselas - El Parlamento Europeo publica el último Eurobarómetro antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

Honiara - Las Islas Salomón celebran elecciones generales para determinar la composición del Parlamento

Berlín - La Fundación Berghof organiza una conferencia en Berlín sobre los conflictos en el mundo en la que participan los ministros de Exteriores de Noruega y Catar, entre otros oradores. (Hasta el 18 de abril)

Ginebra - El Fondo Mundial de la Población de Naciones Unidas presenta su informe anual dedicado a analizar la forma de reducir las desigualdades en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva.

París - La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros y del conjunto de la organización.

Pekín - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, participa en la sede de la institución en Pekín en una mesa redonda dedicada a la poesía y la traducción.

Bruselas - Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea se dan cita en una cumbre extraordinaria focalizada esencialmente en asuntos económicos, así como las guerras en Ucrania y Gaza, entre otros.

Atenas - El sindicato griego del sector privado, GSEE, convoca a una huelga de 24 horas para exigir el aumento de los salarios de los trabajadores y medidas gubernamentales contra el encarecimiento generalizado.

Bruselas - Eurostat publica las cifras definitivas de inflación en la eurozona de marzo.

Washington - La representante especial del Gobierno estadounidense para la recuperación económica de Ucrania, Penny Pritzker, habla en una conferencia de prensa sobre la situación del país.

Washington - Los trabajadores de la única planta de montaje de Volkswagen en EE.UU. votan para decidir si se unen al sindicato United Auto Workers (UAW). (Hasta el 19 de abril).

Washington - La Reserva Federal (Fed) publica el libro beige sobre perspectivas económicas.

Washington - El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, da una rueda de prensa para compartir sus impresiones durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Costa Rica - Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo comercial y de inversión que pretende potenciar la relación bilateral.

Jueves 18 de abril

Washington - Plazo límite para que EE.UU. decida si extiende o no las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela a cambio de avances en el proceso democrático.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad tratará el conflicto palestino-israelí.

Washington - Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística presenta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) con la percepción de inseguridad de los mexicanos en el primer trimestre.

Ciudad de México - La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta su informe ‘Violencia, desesperanza y abandono en la ruta migratoria’.

Nueva York (EE.UU.) - La casa Christie's subasta 100 cuadros de arte moderno estadounidense del siglo XX.

Santiago de Chile - Concluye la séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

La Haya/Ámsterdam - Segunda y última jornada de la visita de Los reyes de España a Países Bajos.

Bangkok - Nueva sesión en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Ámsterdam – El concurso del World Press Photo anuncia el ganador de la fotografía del año en su categoría global.

Londres - La Organización Mundial de Fotografía escoge al Fotógrafo del Año.

Bruselas - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran la segunda y última jornada de una cumbre extraordinaria focalizada esencialmente en asuntos económicos.

Nueva Delhi - La operadora de telecomunicaciones india Vodafone Idea (Vi) lanza una oferta pública de seguimiento (FPO) para recaudar 2.160 millones de dólares.

Bruselas - Consejo informal de ministros de Consumo de la UE.

Rabat - La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra la Conferencia Regional África (ARC33) en Rabat sobre los sistemas agroalimentarios en África.

Washington - El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, habla ante la prensa de su visita a Washington, donde ha asistido a las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Nueva York (EE.UU.) - Netflix y Procter & Gamble publican sus resultados del primer trimestre.

Buenos Aires - Argentina difunde su volumen de intercambio comercial (ICA) correspondiente a marzo.

Miami - El foro eMerge Américas inaugura una nueva edición. (Hasta el 19 de abril).

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga una nueva proyección para la cosecha brasileña de caña de azúcar para el período 2023-2024.

Clayton (EE.UU.) - La empresa española Grifols celebra el décimo aniversario de su planta de producción de inmunoglobina en Carolina del Norte (EE.UU.), una de las mayores del mundo.

Viernes 19 de abril

Washington - El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, resume en el centro de pensamiento Atlantic Council su visita a Washington y el estado de las relaciones con Estados Unidos.

Washington - El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se reúne con la prensa extranjera en Washington.

Río de Janeiro (Brasil) - La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, da una rueda de prensa virtual al final de una visita oficial a Brasil.

San José - El escritor nicaragüense exiliado Arquímedes González presenta su nuevo libro, ‘Atardecer en Venecia’.

Nueva York (EE.UU.) - La cantante estadounidense Taylor Swift publica su undécimo álbum de estudio, ‘The Tortured Poets Department’.

Bogotá - La canciller argentina, Diana Mondino, visita Colombia para reunirse con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo.

Santiago de Chile - La sociedad civil celebra la Pre Cop 2024, anticipo de la cumbre de Escazú sobre el clima y la emergencia climática. (Hasta el 20 de abril).

Santiago de Chile - Concluye el Foro 2024 de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Bogotá - La banda estadounidense Jonas Brothers da un único concierto en Bogotá.

San Juan - El cantante colombiano Juanes regresa a la escena de Puerto Rico con su nueva gira 'North America Tour 2024'.

Nueva Delhi - Inicio de la primera fase de las elecciones generales en la India, en las que el primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, busca un tercer mandato consecutivo.

Bangkok - Nueva sesión en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Moscú - La coproducción hispano-mexicana "A cielo abierto" abre el 46º Festival Internacional de Cine de Moscú. (Hasta el 26 de abril).

Nueva York (EE.UU.) - American Express publica sus resultados del primer trimestre de 2024.

Lima - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú publica el informe sobre el Indice Mensual de la Producción Nacional de febrero.

Sábado 20 de abril

Washington - Caucus republicano en Wyoming de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

Quito - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se juega este domingo buena parte de su popularidad en un referéndum con once preguntas sobre seguridad, justicia y empleo.

Naciones Unidas - Entrega al secretario general de la ONU del informe final sobre la estructura y funcionamiento de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos que se encuentra en el ojo del huracán.

Santo Domingo - Cuatro grandes de la música como Sting, Juan Luis Guerra, Juanes y Residente actuarán con motivo del Festival Capitalia.

Lomé - Togo celebra elecciones legislativas y regionales.

Venecia (Italia) - La Bienal de Arte de Venecia abre sus puertas.

Katmandú - Nepal celebra la primera Conferencia Internacional de Turismo LGTBI.

Grenoble (Francia) - El Museo de Grenoble dedica una gran exposición al pintor español Joan Miró, con algo más de un centenar de obras.

Domingo 21 de abril

Washington - Ecuador vuelve nuevamente a las urnas para votar en un referéndum las líneas maestras del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Belgrado.- Votación en los cuatro municipios norteños en Kosovo de mayoría serbia para destituir a alcaldes albanokosovares y dar paso a nuevas elecciones municipales.

Rabat - El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, inicia una visita a Marruecos.

Cracovia - Varias ciudades polacas -Cracovia, Poznan y Breslovia, las más importantes- celebran la segunda vuelta de los comicios municipales.

Malé - Maldivas celebra elecciones parlamentarias.

Lunes 22 de abril

Miami (EE.UU.) - Comienza la Cumbre Concordia de las Américas. (Hasta el 23 de abril).

Santiago de Chile - Arranca en Chile la COP3 de Escazú. (Hasta el 24 de abril).

Tegucigalpa - Honduras conmemora el Día Mundial de la Tierra.

Luxemburgo - Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Estrasburgo (Francia) - Sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Colonia (Alemania) - El ingeniero aeronáutico leonés Pablo Álvarez se gradúa en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Ankara - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inicia una visita a Turquía. (Hasta el 24 de abril).

París - Se abre el juicio en apelación por el atentado yihadista en Niza el 14 de julio de 2016. (Hasta el 14 de junio).

Roma - Audiencia preliminar en Roma del juicio en Italia contra el exmilitar argentino Carlos Luis Malatto, acusado de ocho homicidios cometidos durante la dictadura militar en Argentina, país del que escapó en 2011.

Berlín - El Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, el componente de vigilancia del clima del programa espacial europeo, presenta su informe sobre el estado del clima en 2023 en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Shanghái (China).-Se inaugura la exposición 'Eras de Esplendor. Una historia de España en el Museo del Prado', con una selección de 69 obras conservadas en el museo madrileño.

Nueva Delhi - La operadora de telecomunicaciones india Vodafone Idea (Vi) cierra su oferta pública de seguimiento (FPO) para recaudar 2.160 millones de dólares.

Meknes (Marruecos) - Nueva edición del Salón de Agricultura de Marruecos, con España como invitado de honor.

París - El ministro de Turismo de México, Miguel Torruco, presenta la Operación Toca Puertas de promoción turística de su país.

París - El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, habla en una rueda de prensa la situación económica del país y sus perspectivas.

Bruselas.- Eurostat publica datos de deuda y déficit públicos de la UE en el tercer cuarto trimestre de 2023 y la primera estimación del cierre de ese ejercicio.

Nueva York (EE.UU.) - La empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon publica sus resultados del primer trimestre de 2024. EFE

