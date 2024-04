La reunión entre aspirantes a liderar IU constata el desacuerdo entre candidaturas y la distancia entre Rego y Maíllo

La reunión entre los candidatos a liderar IU en la próxima asamblea federal sigue constatando la falta de acuerdo y distancia entre los aspirantes, que ha mantenido una reunión sin que se hayan logrado avances para evitar la confrontación de listas en el Congreso. En esta línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha planteado en este encuentro, que convocó a través de una carta pública a la militancia, ampliar el plazo para formalizar las candidaturas, que termina este martes, otras 48 horas para apurar la negociación e intentar una lista unitaria a la dirección de IU que integre a todas las candidaturas. Y se muestra a favor de aplicar un modelo de coliderazgo en el partido manteniendo la figura de coordinador federal. Sin embargo, desde el equipo del exlíder de la federación andaluza de IU Antonio Maíllo, que también se postula a suceder al excoordinador Alberto Garzón, han afeado a Rego que busque ampliar el plazo de registro de candidaturas, cuando solo "haría falta 48 minutos" para que pusiera sobre la mesa una propuesta de unidad a la dirección. Precisamente los sectores que abanderan Rego y Maíllo estaban integrados en la dirección que forjó Alberto Garzón y suponían el 80% de la organización, aunque para este proceso congresual han confrontado tras descarrilar las negociaciones que mantenían. EL LÍDER DE IU MADRID: "NO HAY CONDICIONES PARA UNA LISTA DE UNIDAD" Por su parte, el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, ha declinado la propuesta de la ministra al estar convencido de que la próxima asamblea federal debe servir de "clarificación" de la línea política de la formación. "No entendemos que la unidad se construya en torno a nombres o reparto de posibilidades. Es imprescindible el debate político que clarifique la línea de IU. Entendemos que no hay condiciones objetivas desde el punto de vista político para que haya una candidatura única en esta asamblea federal", ha manifestado Aguilera en declaraciones en las redes sociales tras la reunión. También en el caso del aspirante del sector crítico a la dirección, José Antonio García Rubio, continúa con sus planes de seguir adelante de continuar con su candidatura y en las redes sociales ha propuesto celebrar un debate público entre todas las opciones que se presentan a dirigir la formación. Esta tarde, a instancias de Rego, han mantenido un encuentro los distintos candidatos, los coordinadores autonómicos y miembros de la comisión preparatoria de la asamblea. Fuentes presentes en dicha reunión indica a Europa Press que no se ha logrado ningún acuerdo y apuntan que el horizonte de una asamblea de disputa entre varios candidatos cada vez está más cerca. Así, han apuntado que ahora se están celebrando asambleas autonómicas y que el acuerdo puede sobre la composición de la nueva ejecutiva puede ser posible, pero a raíz de las votaciones de las distintas opciones. Esta tarde, Rego ha basado su propuesta en dos ideas, extender el plazo para presentar candidaturas en un último intento de acuerdo, se compromete a una lista de integración con miembros de las cuatro listas y reparto de tareas en la dirección y avanzar a un modelo de coliderazgo en IU, pero siempre blindando la figura de coordinador federal. Mientras, desde la candidatura de Maíllo han replicado que ya han pasado seis meses intentando un acuerdo "lo más unitario posible en torno a síntesis política", para insistir en que Rego se mueve en la indefinición sobre su propuesta de unidad. "No hacen falta 48 horas, sino 48 minutos en cuanto se ponga una propuesta concreta de unidad sobre la mesa en la que se refleje la pluralidad de la organización y la voluntad democrática de la militancia. A partir de ahí se pueden construir todos los acuerdos", ha subrayado. Además, desde los partidarios de Maíllo remarcan que la idea de explorar un modelo de liderazgo compartido en IU, similar al de los 'comunes', ya la ofreció precisamente su candidatura. UNA ASAMBLEA CON VARIAS LISTAS PUEDE REFORZAR IU Por otro lado, Aguilera mantiene que el proceso congresual de IU debe ser de "clarificación política" para generar una "síntesis" entre las diferentes posiciones que legítimamente concurren, pues en su caso no comparte que se acepte el número cuatro para IU que ofreció Sumar para la lista a las elecciones europeas. Tampoco comparte muchos elementos de la ponencia política de la organización y defiende continuar con su precandidatura, para que sea la militancia quien elija los próximos liderazgos. A su juicio, IU saldrá fortalecida de esta asamblea si se presentan diferentes candidaturas, dado que la democracia siempre es "buena", y "también se puede salir muy divididos aunque haya una lista única".