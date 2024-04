Isabel Pantoja lanza varios dardos en su concierto en Madrid

Isabel Pantoja ofreció su esperadísimo concierto en el Wizink Center de Madrid este sábado, 13 de abril, y como era de esperar también mandó algún mensaje a través de sus canciones. No muchos, ya que esta vez la artista se mostró pletórica encima del escenario y brilló por su inconmensurable voz. La tonadillera hizo un repaso de su carrera profesional e interpretó desde sus primeros temas en Triana hasta los últimos y se acordó de algunos artistas, como de su íntimo amigo Juan Gabriel a lo largo del espectáculo con varios temas. A la que mencionó y homenajeó con ese impresionante vestido de color lila con transparencias y brillantes fue a su madre, a la que le dedicó unas bonitas palabras para reflejar cuánto la echa de menos: "Viva por siempre mi madre, viva, eso sí, que la echo de menos". También cantó a su Virgen del Rocío, un tema que le escribió el propio Juan Gabriel, para quien tuvo unas palabras: "Esta canción me la escribió mi compadre, querido, admirado y maravilloso, que lo amo con todo mi corazón, Juan Gabriel". A pesar de la ausencia de sus hijos, Isabel no hizo ningún comentario al respecto, pero cuando interpretó su conocida canción 'Hoy quiero confesar', la artista sí que hizo especial énfasis en la estrofa "Y he cantado bajito algunas nanas", cambiándole la letra y asegurando que han sido "muchas nanas". En ese mismo tema, justo antes de comenzar a cantarlo, la cantante también lanzó algún mensaje: "¿Ustedes creen que hay alguna pregunta en el aire?" y continuó diciendo: "Después de cincuenta años...", demostrando así que está todo dicho. Sin duda, uno de los momentos más emotivos del espectáculo se produjo cuando interpretó 'Hasta que se apague el sol', canción que tiempo atrás le dedicaba a sus hijos y nietos, pero que en esta ocasión no lo hizo debido a las circunstancias personales que la rodean.