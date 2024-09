UNICEF advierte de consecuencias de la mpox sobre la infancia en Burundi: "Los niños se han llevado lo peor"

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de las consecuencias de la mpox para la población infantil de Burundi, calificando como "especialmente preocupante" la situación de los menores de cinco años, aunque ha defendido que pueden "acabar con este brote peligroso y amenazador en un plazo relativamente corto" si actúan "con rapidez". "Los niños y niñas de Burundi se están llevando la peor parte del brote de mpox, con tasas alarmantes de infección y graves repercusiones sanitarias", ha señalado el asesor regional de Salud de UNICEF para África Oriental y Meridional, Paul Ngwakum, en una rueda de prensa. Ngwakum ha informado de que dos tercios de los casi 600 casos registrados en el país corresponden a menores de 19 años y ha lamentado que "la situación se ha agravado rápidamente, con un aumento de más del 40 por ciento de los casos en las últimas tres semanas". En este contexto, los menores de cinco años, que representan el 30 por ciento del total de casos notificados según los datos del organismo de Naciones Unidas, se han convertido en el colectivo más vulnerable, "lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones específicas en el momento de la reapertura de las escuelas" en el país. Así las cosas, desde UNICEF han hecho hincapié en la importancia de formar al personal de los centros educativos para que reconozca los primeros síntomas de la viruela del mono y de reforzar la higiene en los centros de enseñanza. "Nuestro objetivo es garantizar que todas las niñas y los niños puedan regresar a la escuela en condiciones de seguridad y reducir al mínimo las interrupciones educativas. Pero no nos equivoquemos, no tenemos todas las respuestas. Nadie las tiene. Se trata de una situación que evoluciona rápidamente, con una nueva cepa infecciosa, y cada día aprendemos más sobre los distintos modos de transmisión. Y con más información, actualizamos nuestros mensajes y nuestra respuesta", ha manifestado el asesor regional del fondo. Ngwakum se ha mostrado, no obstante, optimista en tanto que no se han reportado muertes por mpox y ha asegurado que "(tienen) la oportunidad de acabar con este brote en un corto periodo de tiempo". "La zona geográfica sigue siendo limitada y, con un esfuerzo concertado de todos los aliados, podemos limitar la propagación, contener el virus y, potencialmente, acabar con el brote sin que se pierdan vidas. Pero debemos actuar ahora con mayor atención y apoyo", ha explicado.

