Los liberales boicotearán resolución sobre Venezuela en PE para denunciar pactos de populares con Meloni y Orbán

Los liberales de Renew, grupo en el que se enmarca el PNV, ha anunciado este jueves que no participarán en la votación de la resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis en Venezuela en denuncia a los pactos del Partido Popular Europeo con dos grupos de ultraderecha para sacar adelante la iniciativa de reconocer a Edmundo González como presidente electo. El grupo liberal alega que el boicot se trata de un gesto "simbólico" para rechazar los acuerdos de los 'populares' con Patriotas por Europa, el grupo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la líder del Frente Popular, Marine Le Pen, aparte de Vox, en la Eurocámara. Según denuncian en un comunicado, el grupo de ultraderecha "no tiene en mente el interés de la oposición venezolana", por lo que rechaza "participar en el juego de extrema derecha". "Estamos con la oposición y la democracia, al contrario que la extrema derecha. Por eso rechazamos cualquier normalización de la retórica divisoria y de las políticas que se oponen fundamentalmente a los principios de tolerancia y respeto a la diversidad", ha señalado el comunicado del grupo que lidera el partido del presidente francés, Emmanuel Macron. La presidenta del grupo, la eurodiputada francesa Valerie Hayer, ha insistido en que el grupo apoya plenamente al dirigente opositor pero ha defendido que no firmará acuerdos políticos con el grupo de Orbán y Le Pen en la Eurocámara. Fuentes parlamentarias indican a Europa Press que la cuestión había generado un profundo debate interno en el grupo y lamentaban que el PPE a las primeras de cambio haya pactado el texto con grupos de extrema derecha. "El futuro de la Unión Europea debe construirse en el centro político. El auge del extremismo supone una amenaza directa para la estabilidad y el futuro de Europa, y es imperativo que todos los partidos políticos se posicionen en contra", ha añadido Hayer. Por su lado, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, y negociadora de la resolución en nombre de los liberales, ha criticado la falta de diálogo entre los grupos de la Eurocámara para redactar una propuesta de consenso que estuviera "alejada de la extrema derecha y de los partidismos". Los liberales insisten en que el boicot no tiene tanto que ver con el contenido de la resolución como con los actores que la han acordado. Pese a que los liberales habían rechazado dar el paso de reconocer a Edmundo González como presidente electo, sí mostraban su apoyo a su futuro como mandatario de Venezuela asegurando que su expectativa es que pueda prestar juramento como presidente el 10 de enero de 2025, cuando se produzca la transición de poder en el país, una fórmula que se ceñía a lenguaje de la posición común de la UE.

