La Eurocámara pide retirar las restricciones a Ucrania para atacar Rusia con armas occidentales

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves a los Veintisiete retirar las restricciones que pesan contra el Gobierno ucraniano para que pueda golpear de forma "legítima" el territorio ruso con armas suministradas por países occidentales. En una resolución adoptada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, los eurodiputados han indicado que "si no se levantan estas medidas, Ucrania no podrá ejercer por completo su derecho a la autodefensa y seguirá expuesto a los ataques contra su población y sus infraestructuras". Asimismo, la Eurocámara ha subrayado en un comunicado que "la entrega insuficiente de munición y las restricciones sobre el uso de las mismas podrían socavar los esfuerzos realizados hasta la fecha", por lo que ha lamentado la disminución de las ayudas militares a Ucrania por parte de los países del bloque comunitario. En este sentido, ha hecho un llamamiento a los Estados miembro para que "cumplan con su compromiso" y entreguen un millón de cartuchos al Ejército ucraniano, además de "acelerar la entrega de armamento, sistemas de defensa aérea y munición", lo que incluye los misiles TAURUS. El texto reafirma la importancia de que todos los países de la UE y los aliados de la OTAN se comprometan debidamente de forma "colectiva e individual" a "prestar apoyo militar a Ucrania" por encima del 0,25 por ciento del PIB. La resolución aboga por mantener y ampliar las sanciones impuestas contra Rusia, Bielorrusia y entidades no pertenecientes a la UE que "suministran a tecnologías militares" a Moscú, al tiempo que condena la reciente entrega de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia. Es por ello que los eurodiputados solicitan la adopción de nuevas sanciones tanto contra Irán como contra Corea del Norte por su "implicación y apoyo a Rusia" en el marco de la invasión. "Hay que introducir medidas más duras para abordar sistemáticamente el problema de la elusión de las sanciones por parte de empresas con sede en la UE y países no pertenecientes a la UE", recoge el documento. ACTIVOS ESTATALES RUSOS El Parlamento Europeo ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié a su vez en la importancia de confiscar activos estatales rusos "para compensar a Ucrania por la destrucción". Asimismo, han instado a "trabajar activamente para lograr el mayor apoyo internacional posible a Ucrania y lograr una solución pacífica al conflicto". "La solución debe basarse en el pleno respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", recalca la resolución. Por otra parte, han pedido que Rusia "rinda cuentas por los crímenes de guerra cometidos" y aporte ayudas para la "reparación" del territorio ucraniano. "Es importante establecer un régimen jurídico sólido para la confiscación de los activos estatales rusos congelados por parte de la UE (...) para compensar a Ucrania por los daños sufridos", han zanjado.

