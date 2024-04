VÍDEO: Mario Draghi recibirá el XVII Premio Carlos V en el Monasterio de Yuste en una ceremonia presidida por Felipe VI

El expresidente del Banco Central Europeo y expresidente del Consejo de Ministros de Italia Mario Draghi recibirá el XVII Premio Europeo Carlos V, en una ceremonia que se celebrará en el Monasterio de Yuste y estará presidida, como viene siendo habitual, por el Rey Felipe VI. La fecha de la ceremonia de entrega de este premio todavía está sin confirmar, aunque "se está barajando en estos momentos que sea el 14 de junio", tras las elecciones europeas del 9 de junio. La concesión de este premio a Mario Draghi ha sido anunciada este viernes en rueda de prensa en Mérida por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Juan Carlos Moreno. El jurado ha fallado conceder este Premio Europeo Carlos V a Mario Draghi "por su liderazgo al frente del Banco Central Europeo que permitió afrontar una de las mayores crisis que ha vivido la UE desde su creación", en la que puso en marcha "una serie de medidas contundentes y arriesgadas que lograron en plena recesión de la economía europea mantener la fortaleza del euro", y permitió que "Europa saliera fortalecida de la crisis". "INCANSABLE LABOR Y DEDICACIÓN" A la hora de concederle este galardón, el jurado ha valorado que Draghi, "con su incansable labor y dedicación, ha demostrado ser un pilar fundamental en el fortalecimiento de la Unión Europea, y también ha resaltad que "su visión y liderazgo han sido absolutamente cruciales en momentos de incertidumbre económica y su compromiso con la estabilidad y la prosperidad europea es, sin duda alguna, indiscutible", ha resaltado Abel Bautista. También ha resaltado la "manera ejemplar a través de la cual ha promovido los principios éticos europeos como ejes centrales de la gobernanza económica", en los que ha resaltado su "extraordinaria capacidad, previsión y diálogo al servicio de la Unión Europea, así como su atención y apuesta por la juventud como garante del futuro de Europa, cometidos que van más allá del ámbito estrictamente económico". Por todo ello, Mario Draghi se ha convertido en "merecedor" del XVII Premio Europeo Carlos V, ya que "su labor en fortalecer el proyecto europeo en tiempos muy difíciles" se ha convertido en "ejemplo para seguir construyendo una mejor Europa", ha concluido. Cabe recordar que la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste instituyó el Premio Europeo Carlos V, que este año cumple su decimoséptima edición, para reconocer a personas, organizaciones, proyectos, instituciones o iniciativas "que hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e históricos de Europa o al proceso de integración de la Unión Europea". "TIEMPOS CONVULSOS" EN EL CONTEXTO EUROPEO En su intervención, el consejero extremeño de Presidencia ha aludido a los "tiempos convulsos" que se viven en el contexto europeo en la actualidad, debido a que la invasión rusa en Ucrania "ha vuelto a rajar los principios y valores fundamentales en los que se sostiene la Unión Europea, básicamente el de la paz". Bautista ha considerado que "los desafíos que Europa debe afrontar para preservar su prosperidad e independencia no tienen precedentes en la historia más reciente de la Unión Europea", que según ha dicho, "ha contribuido al periodo más largo de estabilidad, de paz y de prosperidad" del continente europeo. En ese sentido, el consejero ha defendido que "Europa se asienta en la defensa de unos valores que trascienden fronteras para universalizar la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia", por lo que en la actualidad "Europa es la defensa de todos esos valores". Por todo ello, Abel Bautista ha recordado que el próximo 9 de junio más de 370 millones de europeos están llamados a votar en las elecciones europeas, una cita "importante" porque se va "a decidir el futuro de Europa", ha resaltado. "Los ciudadanos hablan con su voto para decirle a las instituciones europeas qué camino debe seguir Europa y el lugar que ésta debe ocupar en un mundo que actualmente se está redefiniendo", ha resaltado el consejero de Presidencia, quien ha reafirmado que "Europa es un proyecto común que construimos entre todos", ante el que son necesarios "faros que nos iluminen, ejemplos que con su empeño nos muestren que se pueden hacer muchas cosas para afrontar los retos que todos tenemos". Por eso, Bautista ha reivindicado, ante la "encrucijada histórica, donde se está perfilando el nuevo tablero geopolítico mundial", la necesidad de "un proyecto fuerte y unido como es el de la Unión Europea, una Europa sólida que sepa dar respuesta a los problema". Ante esta situación, "los europeos no debemos perder de vista que nuestro futuro se construye desde la unidad y tampoco podemos olvidarnos que nuestros valores y nuestra fe deben ser inquebrantables en lo que se refiere a la democracia, a la libertad y a la igualdad", ha concluido Bautista. QUINCE CANDIDATURAS RECIBIDAS Por su parte, el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Juan Carlos Moreno, ha explicado que el XVII Premio Europeo de Yuste ha recibido este año 28 propuestas, con un total de 15 candidaturas, de diferentes países como Andorra, Bélgica, España, Francia, Italia y Rumanía. Así, ha recordado que el Premio Europeo Carlos V "no finaliza el día de su entrega por parte de Su Majestad el Rey al galardonado", sino que con posterioridad la Fundación Yuste convoca diez becas para doctorandos europeos que estén realizando una tesis doctoral sobre el tema que proponga el galardonado. Estos doctorandos, tras un proceso de concurrencia competitiva, "se reunirán en Extremadura dentro de unos meses para analizar, abordar y estudiar el tema que el galardonado, nos proponga a partir del día de la entrega del premio", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que este conjunto de estudiantes europeos "conforman la Red Alumni de Ayuste y que, al final, integran ese sustrato de reflexión, de pensamiento que da prestigio a Extremadura en toda Europa". SELLO DE PATRIMONIO EUROPEO Por otra parte, y a preguntas sobre el Sello de Patrimonio Europeo que la Comisión Europea ha entregado al Monasterio de Yuste, el consejero extremeño ha mostrado la "máxima satisfacción" de la Junta de Extremadura por este reconocimiento que "sin duda alguna, sitúa al monasterio en algo que los extremeños ya conocíamos y que conocía toda España". A su juicio, que el Monasterio de Yuste cuente con este reconocimiento con el que cuentan "monumentos, patrimonios muy destacados, muy selectos", posiciona a la región "en un lugar que no solo nos merecíamos, sino que también va a aportar en el futuro un valor añadido. Un sello que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recogerá el próximo 17 de abril en la ciudad belga de Amberes, que será "un día de alegría para todos los extremeños porque se reconoce a nivel europeo pues la grandeza de nuestro patrimonio, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser".