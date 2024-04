La AEPD recibe 21.590 reclamaciones en 2023, un 43% más que en 2022 y un 55% respecto a 2021

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido un total de 21.590 reclamaciones durante el ejercicio 2023, lo que representa un aumento de un 43% respecto a 2022 y un 55% más que en 2021. La cifra se eleva a 22.348 con los casos transfronterizos y en los que la Agencia actúa por iniciativa propia. Así lo ha dado a conocer este jueves la Agencia Española de Protección de Datos que ha publicado su Memoria de actuación 2023 y ha destacado que, por tercer año consecutivo, se bate el récord en cuanto al número de quejas recibidas, siendo ya más del doble de las recibidas en 2020. En 2023, la agencia dirigida por Mar España ha resuelto 20.391 quejas, lo que supone un aumento del 37%. Además, después de dar traslado de la reclamación al responsable o encargado del tratamiento, se ha finalizado la tramitación en el 86% de los casos. El 8% de las resoluciones llegan al procedimiento sancionador. La Memoria de 2023 recoge, asimismo, las administraciones públicas sancionadas por incumplir los requerimientos y medidas correctivas impuestas como, por ejemplo, los ayuntamientos de Las Palmas De Gran Canaria o de Los Llanos de Aridane; la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi); el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón o la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha. "Tanto la falta de respuesta a los requerimientos de información que envía la Agencia como el hecho de no acreditar que se han cumplido las medidas impuestas suponen infracciones muy graves", ha subrayado, la Agencia que también incluye las sanciones impuestas que superan el millón de euros (BBVA, CaixaBank y OpenBank), y un repaso por los procedimientos sancionadores más relevantes y de mayor impacto. Respecto a los casos transfronterizos, la AEPD ha indicado que ha liderado 25 en 2023 como autoridad principal (OpenBank, GlovoApp23 y The Mail Track Company) y ha cooperado como interesada en más de 300, entre ellos, contra Facebook, TikTok, Instagram y Whatsapp. Ha recibido 1.152 peticiones de otras autoridades, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión. Sobre la motivación de las quejas, las más frecuentes tienen que ver con la recepción de publicidad no deseada (+114%), servicios de internet (+30%), videovigilancia (+29%), comercio, transporte y hostelería (+66%) y las relacionadas con entidades financieras/acreedoras (+78%). En cuanto a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 419, siendo las áreas más frecuentes la videovigilancia (33%), los servicios de internet (14%), los procedimientos relacionados con las administraciones públicas (6%) y publicidad (spam email/SMS) (6%). La AEPD ha aclarado que "el hecho de que en esas áreas se realice un mayor número de procedimientos sancionadores no implica que sean estas las que mayor número de sanciones acumulan". 367 CASOS CON MULTA La Agencia ha dictado 367 resoluciones que incluyen imposición de multa. Las seis áreas de actividad con mayor importe global de multas son las relacionadas con brechas de datos personales (que pasa de los 821.800 euros en 2022 a 12.907.000 euros en 2023); entidades financieras/acreedoras (que asciende de los 596.200 euros en 2022 a 5.321.000 euros en 2023); derechos de protección de datos (2.633.400 euros); contratación fraudulenta (2.571.500 euros); telecomunicaciones (1.942.000 euros) y servicios de Internet (1.058.700 euros). Estas seis áreas suponen el 89% del importe global de sanciones, que en 2023 ascendió a 29.817.410 euros. Por otro lado, en 2023 se han notificado más de 2.000 brechas de datos personales, de las que 16 se trasladaron a la Subdirección de Inspección de Datos por requerir una investigación en mayor profundidad. Además, en 30 de ellas se obligó al responsable a comunicar el hecho a los afectados. En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 43 dictadas en 2023, 35 (81%) han sido desestimatorias o inadmitidas. Sobre el Canal Prioritario --para solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen--, la AEPD ha realizado 36 intervenciones de urgencia en 2023, logrando retirar los contenidos sensibles con inmediatez en la totalidad de los casos. El año 2023 se han comunicado a la Agencia 111.070 delegados de protección de datos (DPD) frente a los 103.350 de 2022. De la cifra del año pasado, 101.691 corresponden al sector privado y 9.379 al sector público. Por lo que respecta a los servicios de ayuda que presta la Agencia para la adaptación al Reglamento, se han recibido casi 850 consultas (+22%) a través del Canal del DPD. Hay que destacar asimismo un incremento del 48% en las consultas tramitadas por el área de Atención al ciudadano. Finalmente, la Agencia también ha publicado su Memoria de Responsabilidad Social 2023, en la que hace el balance anual de 132 acciones de sostenibilidad agrupadas en cuatro ejes: compromisos con la sociedad (76,5% de las acciones); buen gobierno, ética, integridad pública, transparencia, rendición de cuentas y participación (4,5%); medidas relacionadas con el personal (11,5%) y compromisos con el medioambiente (7,5%).